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Gol Caracol  / Ciclismo  / Ataque a una leyenda del ciclismo: destruyen estatua de Eddy Merckx en Bélgica

Ataque a una leyenda del ciclismo: destruyen estatua de Eddy Merckx en Bélgica

La estela en honor a Eddy Merckx fue vandalizada en Bruselas y le arrancaron la cabeza, hecho que causó indignación y rechazo en Bélgica.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de may, 2026
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Eddy Merckx es reconocido como el mejor ciclista de todos los tiempos.
Eddy Merckx es reconocido como el mejor ciclista de todos los tiempos.
Getty Images.

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