Ataque a una leyenda del ciclismo: destruyen estatua de Eddy Merckx en Bélgica

La estela de piedra y metal colocada en honor del exciclista belga Eddy Merckx en el barrio de Bruselas donde pasó su infancia ha sido vandalizada y la cabeza de la obra arrancada, anunció este miércoles la comuna bruselense de Woluwe-Saint-Pierre.

La alcaldía de esa localidad presentará una denuncia y se analizarán las cámaras de videovigilancia para identificar al autor o los autores de los destrozos en la estela firmada por el artista Stefaan De Croock.

Los vecinos de la zona han mostrado su indignación ante el ataque a un referente deportivo internacional al que se le tiene mucho cariño en Bélgica.

"La información nos llegó por la mañana a través de varios habitantes. Percibí inmediatamente una fuerte emoción en sus voces, entre la indignación y la desolación", declaró al diario Le Soir el alcalde de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe.



"Nada justifica un acto semejante", añadió.

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La estela en honor al cinco veces campeón del Tour de Francia fue inaugurada el 28 de marzo de 2019, en vísperas de la salida del Tour de la 'Grande Boucle' desde Bruselas el 6 de julio de ese año, que conmemoraba el 50º aniversario de la primera victoria de Merckx en la carrera.