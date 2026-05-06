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Gol Caracol  / Ciclismo  / "En el ciclismo actual se hace de todo por ganar; antes existía el respeto"

"En el ciclismo actual se hace de todo por ganar; antes existía el respeto"

El predecesor de Remco Evenepoel en Bélgica hizo fuerte crítica al ciclismo de la actualidad, rememorando episodios con leyendas como Mario Cipollini y Marco Pantani.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de may, 2026
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Pelotón de ciclistas.
Pelotón de ciclistas.
Getty Images.

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