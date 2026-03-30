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Gol Caracol  / Bosnia vs. Italia, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

Bosnia vs. Italia, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

Tras 12 años de ausencia, la selección italiana se juega su último partido a todo o nada, contra Bosnia Herzegovina, para su posible regreso a los Mundiales, esta vez para el del 2026.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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AFP

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