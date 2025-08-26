Publicidad

Gol Caracol  / Brasil confirmó partidos de preparación para el Mundial de 2026; tendrá una gira por Asia

Brasil confirmó partidos de preparación para el Mundial de 2026; tendrá una gira por Asia

La selección 'verdeamarela' anunció este martes la realización de dos juegos para la fecha FIFA de octubre, con miras a la Copa del Mundo. ¡Vea contra quiénes se enfrentará!

Selección Brasil en el partido contra Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.
Foto: Getty
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:28 a. m.