Gol Caracol  / Messi va por una nueva final en su carrera; enfrenta a los Ángeles Galaxy por Leagues Cup

Messi va por una nueva final en su carrera; enfrenta a los Ángeles Galaxy por Leagues Cup

Este miércoles se llevarán a cabo las semifinales de la Leagues Cup, competencia que enfrenta a los equipos mexicanos y estadounidenses, en donde el Inter de Miami buscará su boleto a la final.

Lionel Messi, jugador de Inter de Miami
Lionel Messi, jugador de Inter de Miami
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 26, 2025 08:33 a. m.