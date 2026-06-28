Brasil vs. Japón; EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

La Selección Brasil, de Carlo Ancelotti comienza este lunes en Houston la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo con un cruce contra Japón, un equipo organizado tácticamente y de buena calidad técnica que pondrá a prueba las ambiciones de la 'canarinha' de llegar hasta el final. ¡No se pierda este duelo EN VIVO por Gol Caracol, Ditu, y en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Tras el arranque con un empate 1-1 contra Marruecos, Brasil se relanzó con dos victorias por 3-0 contra Haití y Escocia para avanzar como primero de grupo y, sobre todo, con buenas sensaciones.

Llega ahora el momento de la verdad en el torneo, sin margen de errores ni para hacer pruebas, con Vinícius Junior llamado a dar continuidad a su brillante fase de gruposen la que llevó de la mano a su selección con cuatro goles.

Vinícius, delantero de la Selección Brasil. Foto: AFP

El extremo del Real Madrid marcó el gol del empate contra Marruecos, anotó y dio una asistencia contra Haití y firmó un doblete contra Escocia para refrendar su fase de grupos.



Ancelotti deberá decidir cómo completar una delantera ante la más que probable ausencia de Raphinha, quien sufrió una lesión muscular en un muslo en el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití.

Publicidad

El jugador del Barcelona sigue en la concentración de la 'canarinha' trabajando en su recuperación, pero es ahora mismo poco probable que forme parte del partido.

Matheus Cunha presentó candidatura para una plaza de titular ante Japón tras anotar ante Escocia, en un partido en el que Neymar Junior tuvo unos quince minutos en la segunda mitad.

Publicidad

Es para partidos como el del lunes en Houston si Ancelotti decidió llevarse a Neymar, un jugador que, con el permiso de las lesiones y las motivaciones correctas, puede cambiar los equilibrios con su chispa.

Casemiro, antes de desembarcar en la MLS de la mano del Inter Miami, tendrá que aportar solidez y carácter en el centro del campo frente al fútbol dinámico de Japón, que ya ganó a Brasil hace menos de un año.

Se trató en ese caso de un amistoso acabado 3-2 para la selección japonesa, que remontó una desventaja de dos goles.

Japón le ganó a Túnez en el Mundial 2026. Foto: AFP

Así llegan los 'samuráis azules'

Publicidad

Japón llega a dieciseisavos de final tras pasar como segundo en un grupo exigente, detrás de Países Bajos y por delante de Suecia, con la que empató el jueves. Túnez cerró el grupo con tres derrotas de tres.

En clave histórica, Brasil llega a este cruce con el peso de varias frustraciones recientes en la Copa del Mundo. En 2014 cayó de forma traumática en semifinales ante Alemania, en 2018 se despidió en cuartos frente a Bélgica y en 2022 volvió a quedar fuera en cuartos contra Croacia tras los penaltis.

Publicidad

Japón también tiene experiencia en la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Alcanzó los octavos en 2002, 2010, 2018 y 2022, pero en todas se quedaron a un paso de los cuartos, con eliminaciones dolorosas ante Turquía, Paraguay, Bélgica y Croacia.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Publicidad

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan; Ayase Ueda, Daizen Maeda.

Publicidad

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Selección de Brasil en su encuentro ante Escocia AFP

Brasil vs. Japón; EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026