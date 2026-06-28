Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Se viene un compromiso de 'quilates' por los dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, que se enfrentarán en Monterrey. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 28 de jun, 2026
Comparta en:
Países Bajos y Marruecos rivalizan en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Países Bajos y Marruecos rivalizan en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Fotos: AFP

La Selección Marruecos, semifinalista en Catar 2022, enfrentará este lunes a la de Países Bajos, en un partido de altos quilates y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Así llegan los 'leones del Atlas'

Sexto de la clasificación de la FIFA, un escalón encima de su rival, los marroquíes del seleccionador Mohamed Ouahbi saldrán a mostrar su orden táctico para tratar de confirmarse como uno de los equipos de más crecimiento en la presente década, con equilibrio en todas las líneas.

Marruecos empató con Brasil 1-1; venció a Escocia por 1-0 y a Haití por 4-2. Se clasificó segundo del grupo C y llega al duelo con los neerlandeses con un margen de crecimiento que buscará evidenciar ante uno de los candidatos al título.

Acción de juego en el duelo entre Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Publicidad

El presente de la 'naranja mecánica'

Con tres finales de Copa del Mundo perdidas, en 1974, 1978 y 2010, Países Bajos lucha contra sus fantasmas. El entrenador Ronald Koeman ha convencido a sus jugadores de que las derrotas pasadas a la hora buena forman parte de generaciones anteriores y ellos solo deben mostrar su mejor fútbol, con una defensa como muro, buen contraataque y efectividad en jugadas a balón parado.

Publicidad

El equipo europeo lideró el grupo F al empatar 2-2 con Japón, golear por 5-1 a Suecia y superó por 3-1 a Túnez.

Será un duelo de difícil pronóstico, entre dos equipos con oficio en la defensa, talento en mitad de la cancha y atacantes de primer nivel.

Marruecos buscará hacer daño con su líder, el lateral Achraf Hakimi, del Paris Saint German; y con Brahim Díaz, del Real Madrid, e Ismael Saibari, quien lleva tres goles y tratará de sacar provecho de su conocimiento del rival, por ser jugador del PSV Eindhoven de la Eredivisie.

La selección de Koeman confía en la contundencia de Cody Gakpo, del Liverpool inglés; de Donyell Malen, de la Roma italiana, y de Brian Brobbey, con buen rendimiento en la fase de grupos.

Publicidad

En los octavos de final, el ganador enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Sudáfrica y Canadá, que jugarán este domingo en Los Ángeles.

Selección de Países Bajos
Selección de Países Bajos en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Alineaciones probables:

Publicidad

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

Seleccionador: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; Brahim Díaz.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Publicidad

Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

  • Día: lunes 29 de junio del 2026.
  • Jornada: dieciseisavos de final.
  • Hora: 8:00 p.m., en Colombia.
  • Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio.
  • Estadio: Monterrey, norte de México.
  • TV: DSports -DGO
  • ONLINE: www.golcaracol.com
Alemania y Paraguay se enfrentan por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Alemania vs Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el duelo de dieciseisavos de final del Mundial

Brasil y Japón se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Gol Caracol

Brasil vs. Japón; EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección de Países Bajos

Selección Marruecos

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad