Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto; así quedó la clasificación general

Luego del fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto, la Vuelta a Colombia 2026 se canceló como medida de seguridad y por motivos logísticos. La sexta jornada de este jueves no se llevó a cabo, puesto que su punto de salida era Manizales, una de las ciudades más afectadas por el sismo. Además, de aquí al domingo, el recorrido contemplaba municipios de Antioquia, otro departamento que sufrió alteraciones por este suceso de la naturaleza.

Dicho esto, la carrera se canceló y se dejaron los resultados de la quinta fracción que se disputó el miércoles entre Ibagué y el Alto del Sifón. Por ende, el nuevo campeón es Diego Camargo (Equipo Medellín - EPM).

"La Federación Colombiana de Ciclismo informa que, atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026. La Federación agradece a los medios de comunicación que acompañaron y respaldaron la competencia durante estas jornadas, así como su compromiso con la cobertura y difusión del ciclismo colombiano. De igual manera, invitamos a los representantes de los medios de comunicación a acompañarnos en la ceremonia de premiación de la Vuelta a Colombia 2026, que se realizará hoy a las 4:00 p. m. en el Mirador de Jericó. Agradecemos su comprensión y acompañamiento en este cierre de la competencia", se lee en la misiva del ente rector del ciclismo de nuestro país.

Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras cancelarse por el terremoto

Ranking Corredor Team Time