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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo antes de enfrentar a Ghana en el Mundial; "debemos cuidarnos, contraatacan muy bien"

Néstor Lorenzo antes de enfrentar a Ghana en el Mundial; "debemos cuidarnos, contraatacan muy bien"

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol, Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, analizó al combinado de Ghana de cara al compromiso del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo ; técnico de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

La Selección Colombia tiene este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a Ghana por un cupo a los octavos de final; el DT argentino confía en las capacidades de sus dirigidos para seguir avanzando en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que en la previa de la contienda, que se jugará en el estadio de Kansas, Lorenzo habló en exclusiva con Gol Caracol y Noticias Caracol. El timonel de la 'amarilla' sabe que no se puede fallar.

Selección Colombia
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La probable titular de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026; novedades cantadas

Colombia y Ghana rivalizan por un cupo a los octavos de final.
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Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Fotografías de: Colprensa

"Lo asumimos con mucha responsabilidad. Sabemos que venimos haciendo las cosas bien, que el equipo ha venido creciendo y esperamos tener una buena actuación que nos permita ganar el partido", dijo en primera instancia Néstor Lorenzo en charla con el periodista Juan Pablo Hernández, quien ha estado atento a todas las novedades de la 'amarilla' en la Copa del Mundo.

Cuando fue consultado por los aspectos positivos de la Selección Colombia en el Mundial, Lorenzo afirmó: "Hemos mejorado en todas las líneas. El equipo ha crecido en concentración y protagonismo durante el juego. Generamos muchas opciones de gol; nos faltó concretarlas, pero también influyen factores como la actuación del arquero rival, que volvió a ser figura e impidió que marcáramos".

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Por último, Lorenzo realizó un análisis de Ghana, combinado al que calificó de peligroso en las 'contras', ordenado y muy físico.

"Ghana es un gran equipo. Clasificó en una zona muy competitiva, cuenta con jugadores que actúan en las principales ligas europeas y tiene un gran entrenador. Debemos cuidarnos de todos sus aspectos, porque es un equipo muy ordenado y contraataca muy bien", concluyó el técnico de la Selección Colombia.

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¿Qué dicen en Ghana de la Selección Colombia?

"No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta. Nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte y con determinación", esas fueron las palabras de Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, a los medios de comunicación.

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