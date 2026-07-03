Néstor Lorenzo antes de enfrentar a Ghana en el Mundial; "debemos cuidarnos, contraatacan muy bien"

La Selección Colombia tiene este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a Ghana por un cupo a los octavos de final; el DT argentino confía en las capacidades de sus dirigidos para seguir avanzando en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.
Lo cierto es que en la previa de la contienda, que se jugará en el estadio de Kansas, Lorenzo habló en exclusiva con Gol Caracol y Noticias Caracol. El timonel de la 'amarilla' sabe que no se puede fallar.
"Lo asumimos con mucha responsabilidad. Sabemos que venimos haciendo las cosas bien, que el equipo ha venido creciendo y esperamos tener una buena actuación que nos permita ganar el partido", dijo en primera instancia Néstor Lorenzo en charla con el periodista Juan Pablo Hernández, quien ha estado atento a todas las novedades de la 'amarilla' en la Copa del Mundo.
Cuando fue consultado por los aspectos positivos de la Selección Colombia en el Mundial, Lorenzo afirmó: "Hemos mejorado en todas las líneas. El equipo ha crecido en concentración y protagonismo durante el juego. Generamos muchas opciones de gol; nos faltó concretarlas, pero también influyen factores como la actuación del arquero rival, que volvió a ser figura e impidió que marcáramos".
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Por último, Lorenzo realizó un análisis de Ghana, combinado al que calificó de peligroso en las 'contras', ordenado y muy físico.
"Ghana es un gran equipo. Clasificó en una zona muy competitiva, cuenta con jugadores que actúan en las principales ligas europeas y tiene un gran entrenador. Debemos cuidarnos de todos sus aspectos, porque es un equipo muy ordenado y contraataca muy bien", concluyó el técnico de la Selección Colombia.
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¿Qué dicen en Ghana de la Selección Colombia?
"No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta. Nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte y con determinación", esas fueron las palabras de Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, a los medios de comunicación.