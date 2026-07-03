Néstor Lorenzo antes de enfrentar a Ghana en el Mundial; "debemos cuidarnos, contraatacan muy bien"

La Selección Colombia tiene este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán a Ghana por un cupo a los octavos de final; el DT argentino confía en las capacidades de sus dirigidos para seguir avanzando en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que en la previa de la contienda, que se jugará en el estadio de Kansas, Lorenzo habló en exclusiva con Gol Caracol y Noticias Caracol. El timonel de la 'amarilla' sabe que no se puede fallar.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Fotografías de: Colprensa

"Lo asumimos con mucha responsabilidad. Sabemos que venimos haciendo las cosas bien, que el equipo ha venido creciendo y esperamos tener una buena actuación que nos permita ganar el partido", dijo en primera instancia Néstor Lorenzo en charla con el periodista Juan Pablo Hernández, quien ha estado atento a todas las novedades de la 'amarilla' en la Copa del Mundo.



Cuando fue consultado por los aspectos positivos de la Selección Colombia en el Mundial, Lorenzo afirmó: "Hemos mejorado en todas las líneas. El equipo ha crecido en concentración y protagonismo durante el juego. Generamos muchas opciones de gol; nos faltó concretarlas, pero también influyen factores como la actuación del arquero rival, que volvió a ser figura e impidió que marcáramos".

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Por último, Lorenzo realizó un análisis de Ghana, combinado al que calificó de peligroso en las 'contras', ordenado y muy físico.

"Ghana es un gran equipo. Clasificó en una zona muy competitiva, cuenta con jugadores que actúan en las principales ligas europeas y tiene un gran entrenador. Debemos cuidarnos de todos sus aspectos, porque es un equipo muy ordenado y contraataca muy bien", concluyó el técnico de la Selección Colombia.

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¿Qué dicen en Ghana de la Selección Colombia?

"No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta. Nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte y con determinación", esas fueron las palabras de Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, a los medios de comunicación.