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Gol Caracol  / Buenas noticias en el Barcelona; figura vuelve a entrenar en grupo después de dos meses

Buenas noticias en el Barcelona; figura vuelve a entrenar en grupo después de dos meses

Luego de sufrir una lesión de consideración en el Mundial 2026 con su selección, uno de los jugadores más importantes del Barcelona entrenó de nuevo junto a sus compañeros.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Jugadores del Fútbol Club Barcelona en La Liga de España
Jugadores del Fútbol Club Barcelona en La Liga de España
AFP

El neerlandés Frenkie de Jong, lesionado en la rodilla derecha durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que se ha sometido desde entonces a un tratamiento conservador, participó este martes por primera vez en un entrenamiento grupal en el Barcelona.

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El centrocampista, sin embargo, tiene que apurar aún plazos para volver a los terrenos de juego. El internacional neerlandés se lesionó con su selección durante el pasado Mundial y, a su vuelta a Barcelona, se determinó la existencia de una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

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Esta podría solucionarse mediante una intervención quirúrgica o por medio de un tratamiento conservador, que es el que finalmente se decidió. En los últimos dos meses ha estado realizando trabajo de recuperación y este martes ya se incorporó a efectuar trabajo con el grupo, aunque sólo completó una parte del entrenamiento.

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Después de los partidos de su selección, también se sumó a los entrenamientos el alemán Karim Adeyemi, quien jugó los encuentros ante Serbia y Grecia y después fue liberado por el seleccionador Jürgen Klopp.

Quienes llevaron a cabo trabajo individualizado son Raphael Dias 'Raphinha' y el meta Joan Garcia, aunque en ambos casos desde el club azulgrana se espera que puedan estar disponibles para el partido de este sábado ante el Getafe, de LaLiga EA Sports.

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Raphinha regresó de la concentración con Brasil al sufrir molestias en el muslo derecho durante el partido en Australia, aunque las pruebas médicas descartaron una lesión mayor.

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Por lo que respecta a Joan Garcia, al meta se le detectó un edema en la rodilla derecha. Se perdió el último duelo liguero contra el Sevilla y fue baja de la convocatoria con España.

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