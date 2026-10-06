A que hora juega HOY la Selección Colombia vs. Perú y dónde ver por TV el partido de preparación

Este martes, en el Hard Rock Stadium, en Miami, la Selección Colombia y Perú se enfrentarán en la última jornada de esta fecha FIFA, en juego de preparación. La pelota rodará a las 6:45 p.m. y tendrá la transmisión de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

¿Cómo llega Colombia?

La 'tricolor' llega a este tercer encuentro de la gira por Estados Unidos sin conocer el sabor de la victoria, aunque con muchas luces de ver nuevas caras en esos dos primeros duelos de fogueo. Contra México, Luis Javier Suárez abrió la cuenta y luego Gilberto Mora selló el empate 1-1, en Baltimore. Después, Paraguay sorprendió y fue más efectivo, llevándose un triunfo 1-0 con gol de Hugo Benítez, en Nueva Jersey.

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En cuanto a la nómina que eligió Néstor Lorenzo, de momento todavía hay una lista de cuatro jugadores que no han debutado con la camiseta amarilla. Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Óscar Perea son los que están esperando la oportunidad de tener minutos y el juego contra los incas será su última opción, al menos en esta fecha FIFA.

La Selección Colombia enfrentará a Perú en el próximo partido preparatorio de la fecha FIFA Federación Colombiana de Fútbol

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¿Cómo llega Perú?

Los 'incas', al igual que Colombia, llegan sin conocer el triunfo en medio de una ventaja de partidos que ha sido un poco más larga. Estados Unidos les pasó por encima con un 4-1 con goles de Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter. Gianluca Lapadula fue el que descontó para los sudamericanos. Ante México, el resultado fue un 1-1. Jairo Vélez adelantó a Perú y Víctor Guzmán igualó para los 'manitos'. Finalmente, la 'bicolor' viene de perder 2-0 con Canadá con doblete de Jacob Shaffelburg.



Perú enfrentará a la Selección Colombia, por la fecha FIFA de octubre y noviembre AFP

Hora y dónde ver Colombia vs. Perú

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Fecha: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Hardo Rock Stadium, en Miami

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.