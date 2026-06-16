Inglaterra y el reemplazo Tino Livramento, en el Mundial 2026; ¿llamaron a Trent Alexander-Arnold?

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento en la lista definitiva de la Selección de Inglaterra para el Mundial de 2026, después de que el lateral del Newcastle United sufriera una lesión en el gemelo, en la sesión de entrenamiento del pasado domingo

La decisión de Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Livramento, que juega de lateral derecho, misma demarcación que el jugador del Real Madrid.

Livramento, de 23 años, se lesionó durante un entrenamiento el pasado domingo y las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que no podrá participar en la competición, según informó la federación inglesa en un comunicado. Inglaterra se estrena en la fiesta del mundo este miércoles 17 de junio a las 3:00 pm (Hora COL) frente a la selección del mediocampista Luka Modrić, Croacia el duelo se diputará en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, en Estados Unidos. Entre tanto, en el caso de la normativa de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo lesionado hasta 24 horas antes del primer encuentro del torneo.

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento AFP

Chalobah, quien juega en la posición de defensa para el Chelsea de 26 años, viajará en las próximas horas a Estados Unidos para incorporarse a la concentración inglesa en Kansas City, aunque no estará disponible para el encuentro contra Croacia, ya que el resto del equipo se desplazó este martes a Dallas para preparar el estreno mundialista.



¿Cómo ha sido el rendimiento de Trevoh Chalobah?

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El defensa de 'los azules' se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo, especialmente durante la temporada 2025-26. A sus 26 años, el jugador disputó 34 partidos en la Premier League, donde anotó tres goles. Asimismo, en la Champions League sumó 572 minutos de juego, aunque no logró marcar.