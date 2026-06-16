Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inglaterra y el reemplazo Tino Livramento, en el Mundial 2026; ¿llamaron a Trent Alexander-Arnold?

Inglaterra y el reemplazo Tino Livramento, en el Mundial 2026; ¿llamaron a Trent Alexander-Arnold?

La Selección Inglaterra se prepara para su debut de este miércoles contra Croacia y al jugador Tino Livramento ya le tienen remplazo luego de su lesión.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Tino Livramento podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Inglaterra.
Tino Livramento podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Inglaterra.
AFP

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento en la lista definitiva de la Selección de Inglaterra para el Mundial de 2026, después de que el lateral del Newcastle United sufriera una lesión en el gemelo, en la sesión de entrenamiento del pasado domingo

La decisión de Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Livramento, que juega de lateral derecho, misma demarcación que el jugador del Real Madrid.

Jürgen Klopp en el radar del Real Madrid para reemplazar a Carlo Ancelotti
Gol Caracol

Palabras de Jürgen Klopp sobre el DT de la Selección de Alemania crearon polémica; le caen con todo

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
Gol Caracol

Marcelo Bielsa se enojó con periodista por una foto que generó debate en el Mundial; "no soy modelo"

Livramento, de 23 años, se lesionó durante un entrenamiento el pasado domingo y las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que no podrá participar en la competición, según informó la federación inglesa en un comunicado. Inglaterra se estrena en la fiesta del mundo este miércoles 17 de junio a las 3:00 pm (Hora COL) frente a la selección del mediocampista Luka Modrić, Croacia el duelo se diputará en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, en Estados Unidos. Entre tanto, en el caso de la normativa de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo lesionado hasta 24 horas antes del primer encuentro del torneo.

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento
Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento
AFP

Chalobah, quien juega en la posición de defensa para el Chelsea de 26 años, viajará en las próximas horas a Estados Unidos para incorporarse a la concentración inglesa en Kansas City, aunque no estará disponible para el encuentro contra Croacia, ya que el resto del equipo se desplazó este martes a Dallas para preparar el estreno mundialista.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Trevoh Chalobah?

Publicidad

El defensa de 'los azules' se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo, especialmente durante la temporada 2025-26. A sus 26 años, el jugador disputó 34 partidos en la Premier League, donde anotó tres goles. Asimismo, en la Champions League sumó 572 minutos de juego, aunque no logró marcar.

Pelea de hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.
Gol Caracol

Primeras imágenes de pelea entre hinchas de Argentina y Argelia; puños y patadas

Selección Colombia
Selección Colombia

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026; se prende la ilusión de un país

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Inglaterra

Publicidad

Publicidad

Publicidad