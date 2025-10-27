Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El secreto mejor guardado de Dayro Moreno; se reveló el apodo que le tenían desde niño

El secreto mejor guardado de Dayro Moreno; se reveló el apodo que le tenían desde niño

Dayro Moreno es una figura del fútbol colombiano y como tal se filtran revelaciones del goleador del Once Caldas, que se lleva mucho focos y siempre llama la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno en sus inicios con la Selección Colombia.
Dayro Moreno en sus inicios con la Selección Colombia.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad