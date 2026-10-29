"Los jugadores del fútbol colombiano que quieran estudiar, tenemos convenio con la UNAD para ayudar"

Hombres reconocidos en el fútbol como Fabián Vargas, Harold Rivera Jr, Nicolás Gil, José Luis Chunga, Fabián Ángel, Andrés Pérez, Alexis Henríquez, Juan Camilo Chaverra, Yulián Anchico, Wason Rentería, Stalin Motta, Francisco Nájera y Diego Arias, entre otros, no solamente consolidaron relevantes carreras deportivas, sino que también siguieron su formación en carreras como comunicación social, gestión deportiva, ingeniería civil, negocios internacionales y también de entrenadores certificados aprovechando los espacios que brinda la Acolfutpro.
Esa es una de las tareas que vienen cumpliendo en la agremiación de futbolistas y que semestre a semestre rinde frutos. Y en ese sentido, en Gol Caracol hablamos con Luis Alberto García, secretario general de la Acolfutpro, quien explicó cómo es el procedimiento para acceder a los auxilios.
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"Lo primero que se debe hacer es que el futbolista se encuentre afiliado a la organización sindical, una vez que sea afiliado tenemos el convenio del descuento del 15 por ciento con la UNAD (Universidada Nacional Abierta y a Distancia). Además contamos con un fondo de educación, una vez el jugador quiera acceder a él, nos presenta la factura, nos certifica la matrícula y nosotros procedemos de ese fondo a realizar el respectivo reintegro del fondo del que estamos hablando. La intención nuestra es siempre fortalecer la formación de nuestros compañeros", explicó García inicialmente.
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En medio de esto, el otrora volante de Santa Fe, Millonarios, América y Selección Colombia también agregó que "para fortalecer ese tipo de fondos, es que se han hecho las peticiones a la Federación Colombiana de Fútbol. Uno de los pilares y objetivos nuestros acá es nutrir y fortalecer nuestro fondo de educación. Somos ya 1.300 futbolistas afiliados y estamos buscando los recursos para ese frente, por ejemplo".
Acá algunos futbolistas graduados en la Universidad San Buenaventura con licencias Licencia B y A Combinado
Cléider Alzate
Yulián Anchico
Andrés Felipe Andrade
Carlos Angulo Cortés
Diego Arias
Franco Arizala
Andrés Ávila
Jhoan Ayala
Darío Bustos Torres
Mauricio Casierra
Rafael Castillo
Carlos Castro
Luis F. Chara
Jhon Charria
José Cuero
José de la Cuesta
Juan Guillermo Domínguez
Luis Estacio
David Ferreira
Braynner García
John García
David Gómez
Juan González
Mario González
Alexis Henríquez
Juan Holguín
Jair Iglesias
Wilmer Lagarcha
John Lozano
Jerson Malagón
Alexis Márquez
Maicol Medina
Aquivaldo Mosquera
Stalin Motta
Francisco Nájera
Rafael Navarro
Heriberto Niño
Carlos Ortiz
Juan Esteban Ortiz
Humberto Osorio Botello
Jairo Palomino
Andrés Pérez
Elvis Perlaza
David Pinillos
Pedro Portocarrero
Juan Carlos Quintero
Julián Quiñónez
Wason Rentería
Walter Restrepo
Iván Rivas
John Rivas
Fabio Rodríguez
Henry Rojas
Luis Sánchez
Julio Sanclemente
Luis Seijas
Elkin Soto
Roger Torres
Carlos Valdés
Edson Vásquez
Jhonny Vásquez