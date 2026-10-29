"Los jugadores del fútbol colombiano que quieran estudiar, tenemos convenio con la UNAD para ayudar"

Hombres reconocidos en el fútbol como Fabián Vargas, Harold Rivera Jr, Nicolás Gil, José Luis Chunga, Fabián Ángel, Andrés Pérez, Alexis Henríquez, Juan Camilo Chaverra, Yulián Anchico, Wason Rentería, Stalin Motta, Francisco Nájera y Diego Arias, entre otros, no solamente consolidaron relevantes carreras deportivas, sino que también siguieron su formación en carreras como comunicación social, gestión deportiva, ingeniería civil, negocios internacionales y también de entrenadores certificados aprovechando los espacios que brinda la Acolfutpro.

Esa es una de las tareas que vienen cumpliendo en la agremiación de futbolistas y que semestre a semestre rinde frutos. Y en ese sentido, en Gol Caracol hablamos con Luis Alberto García, secretario general de la Acolfutpro, quien explicó cómo es el procedimiento para acceder a los auxilios.

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"Lo primero que se debe hacer es que el futbolista se encuentre afiliado a la organización sindical, una vez que sea afiliado tenemos el convenio del descuento del 15 por ciento con la UNAD (Universidada Nacional Abierta y a Distancia). Además contamos con un fondo de educación, una vez el jugador quiera acceder a él, nos presenta la factura, nos certifica la matrícula y nosotros procedemos de ese fondo a realizar el respectivo reintegro del fondo del que estamos hablando. La intención nuestra es siempre fortalecer la formación de nuestros compañeros", explicó García inicialmente.

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En medio de esto, el otrora volante de Santa Fe, Millonarios, América y Selección Colombia también agregó que "para fortalecer ese tipo de fondos, es que se han hecho las peticiones a la Federación Colombiana de Fútbol. Uno de los pilares y objetivos nuestros acá es nutrir y fortalecer nuestro fondo de educación. Somos ya 1.300 futbolistas afiliados y estamos buscando los recursos para ese frente, por ejemplo".



Acá algunos futbolistas graduados en la Universidad San Buenaventura con licencias Licencia B y A Combinado

Cléider Alzate

Yulián Anchico

Andrés Felipe Andrade

Carlos Angulo Cortés

Diego Arias

Franco Arizala

Andrés Ávila

Jhoan Ayala

Darío Bustos Torres

Mauricio Casierra

Rafael Castillo

Carlos Castro

Luis F. Chara

Jhon Charria

José Cuero

José de la Cuesta

Juan Guillermo Domínguez

Luis Estacio

David Ferreira

Braynner García

John García

David Gómez

Juan González

Mario González

Alexis Henríquez

Juan Holguín

Jair Iglesias

Wilmer Lagarcha

John Lozano

Jerson Malagón

Alexis Márquez

Maicol Medina

Aquivaldo Mosquera

Stalin Motta

Francisco Nájera

Rafael Navarro

Heriberto Niño

Carlos Ortiz

Juan Esteban Ortiz

Humberto Osorio Botello

Jairo Palomino

Andrés Pérez

Elvis Perlaza

David Pinillos

Pedro Portocarrero

Juan Carlos Quintero

Julián Quiñónez

Wason Rentería

Walter Restrepo

Iván Rivas

John Rivas

Fabio Rodríguez

Henry Rojas

Luis Sánchez

Julio Sanclemente

Luis Seijas

Elkin Soto

Roger Torres

Carlos Valdés

Edson Vásquez

Jhonny Vásquez

