Gol Caracol Carlos Tévez
Carlos Tévez
-
Gol Caracol
Promesa del fútbol argentino fue condenado a pagar cadena perpetua: lo comparaban con Carlos Tévez
En Argentina todos lo pintaban como un futuro 'crack', sin embargo, la indisciplina lo alejó del fútbol y lo puso en la cárcel, tras ser acusado por homicidio. ¡Acá la historia!
-
Juan Camilo Portilla tiene nuevo entrenador en Talleres de Córdoba; fue figura en Boca Juniors
A través de sus redes sociales, Talleres de Córdoba le dio la bienvenida a su nuevo entrenador tras la renuncia inesperada de Diego Cocca. ¡Conozca todos los detalles!
-
Gol Caracol
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un mismo equipo: "Van a jugar juntos por primera vez"
El sueño de los millones de amantes del fútbol, de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo en cancha, podría hacerse realidad a final de año.
-
Gol Caracol
Nuevo parte médico sobre la salud de Carlos Tevez, tras ser hospitalizado de urgencia
Carlos Tevez encendió las alarmas por un dolor en el pecho, pero, en las últimas horas, se conocieron varios detalles respecto a cómo se encuentra el exjugador.
-
Gol Caracol
Carlos Tevez encendió las alarmas en Argentina: fue ingresado de urgencia a un hospital
En las últimas horas, se conocieron los detalles del caso del exjugador argentino y actual entrenador de Independiente, Carlos Tevez, quien preocupó a más de uno.
-
Juan Fernando Quintero y Carlos Tévez protagonizaron emotivo momento, en el clásico de Avellaneda
Entre un abrazo, emotivas palabras y hasta sonrisas, Juan Fernando Quintero y Carlos Tévez compartieron unos segundos antes del inicio del duelo de Racing vs. Independiente, por Liga.
-
Gol Caracol
Carlos Tévez, presentado como nuevo técnico de Independiente de Argentina: su segundo equipo como DT
Tras la salida de Ricardo Zielinski, Carlos Tévez asumió la dirección técnica de Independiente de Avellaneda. El 'apache' llega al club con la obligación de sacar a 'El Rojo' de la zona de descenso.
-
Gol Caracol
Carlos Tévez, nuevo técnico de Independiente: el ‘Apache’ llega para intentar alejarlos del descenso
El exjugador y ahora técnico, Carlos Tévez tomará las riendas de Independiente, equipo que lucha por no descender.
-
Gol Caracol
Top 10: lesiones más impresionantes del mundo del fútbol
La peor parte del mundo del deporte es seguramente las lesiones que pueden ocurrir mientras se desempeña al más alto nivel. Esta vez, compartimos las lesiones más fuertes de la historia del fútbol.
-
Gol Caracol
Carlos Tévez: "No vine a hacer política, yo siempre puse a Rosario Central por encima de todo"
Carlos Tévez, renunció a la dirección técnica del los 'canallas' en el marco de unas elecciones presidenciales en la 'academia rosarina'. El 'Apache' solamente estuvo cuatro meses vinculado con la institución.