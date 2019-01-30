Síguenos en::
Gol Caracol  / Carlos Tévez

Carlos Tévez

  • Lautaro Carrachino se formó en las inferiores de San Lorenzo.
    Lautaro Carrachino se formó en las inferiores de San Lorenzo.
    Pantallazo- Archivo.
    Gol Caracol

    Promesa del fútbol argentino fue condenado a pagar cadena perpetua: lo comparaban con Carlos Tévez

    En Argentina todos lo pintaban como un futuro 'crack', sin embargo, la indisciplina lo alejó del fútbol y lo puso en la cárcel, tras ser acusado por homicidio. ¡Acá la historia!

  • Juan Camilo Portilla en uno de los partidos con Talleres de Córdoba.
    Juan Camilo Portilla en uno de los partidos con Talleres de Córdoba.
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Juan Camilo Portilla tiene nuevo entrenador en Talleres de Córdoba; fue figura en Boca Juniors

    A través de sus redes sociales, Talleres de Córdoba le dio la bienvenida a su nuevo entrenador tras la renuncia inesperada de Diego Cocca. ¡Conozca todos los detalles!

  • Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal
    Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal
    Getty Images
    Gol Caracol

    Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un mismo equipo: "Van a jugar juntos por primera vez"

    El sueño de los millones de amantes del fútbol, de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo en cancha, podría hacerse realidad a final de año.

  • Carlos Tevez, director técnico de Independiente, dando indicaciones en medio de un partido
    Carlos Tevez, director técnico de Independiente, dando indicaciones en medio de un partido
    AFP
    Gol Caracol

    Nuevo parte médico sobre la salud de Carlos Tevez, tras ser hospitalizado de urgencia

    Carlos Tevez encendió las alarmas por un dolor en el pecho, pero, en las últimas horas, se conocieron varios detalles respecto a cómo se encuentra el exjugador.

  • Carlos Tevez, actual entrenador de Independiente, en medio de un partido de la Liga Argentina
    Carlos Tevez, actual entrenador de Independiente, en medio de un partido de la Liga Argentina
    AFP
    Gol Caracol

    Carlos Tevez encendió las alarmas en Argentina: fue ingresado de urgencia a un hospital

    En las últimas horas, se conocieron los detalles del caso del exjugador argentino y actual entrenador de Independiente, Carlos Tevez, quien preocupó a más de uno.

  • Juan Fernando Quintero y Carlos Tévez protagonizaron emotivo reencuentro en duelo entre Racing vs. Independiente.
    Juan Fernando Quintero y Carlos Tévez protagonizaron emotivo reencuentro en duelo entre Racing vs. Independiente.
    Foto: AFP.
    Colombianos en el exterior

    Juan Fernando Quintero y Carlos Tévez protagonizaron emotivo momento, en el clásico de Avellaneda

    Entre un abrazo, emotivas palabras y hasta sonrisas, Juan Fernando Quintero y Carlos Tévez compartieron unos segundos antes del inicio del duelo de Racing vs. Independiente, por Liga.

  • Carlos Tévez, presentado en Independiente de Avellaneda
    Carlos Tévez, presentado en Independiente de Avellaneda.
    Foto: @Independiente
    Gol Caracol

    Carlos Tévez, presentado como nuevo técnico de Independiente de Argentina: su segundo equipo como DT

    Tras la salida de Ricardo Zielinski, Carlos Tévez asumió la dirección técnica de Independiente de Avellaneda. El 'apache' llega al club con la obligación de sacar a 'El Rojo' de la zona de descenso.

  • Carlos Tévez, técnico argentino
    Carlos Tévez, técnico de Independiente - Foto: AFP
    ALEJANDRO PAGNI/AFP
    Gol Caracol

    Carlos Tévez, nuevo técnico de Independiente: el ‘Apache’ llega para intentar alejarlos del descenso

    El exjugador y ahora técnico, Carlos Tévez tomará las riendas de Independiente, equipo que lucha por no descender.

  • Las lesiones más impresionantes del mundo del fútbol
    Las lesiones más impresionantes del mundo del fútbol
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Top 10: lesiones más impresionantes del mundo del fútbol

    La peor parte del mundo del deporte es seguramente las lesiones que pueden ocurrir mientras se desempeña al más alto nivel. Esta vez, compartimos las lesiones más fuertes de la historia del fútbol.

  • Carlos Tévez
    Carlos Tévez, exentreanador de Rosario Central.
    AFP
    Gol Caracol

    Carlos Tévez: "No vine a hacer política, yo siempre puse a Rosario Central por encima de todo"

    Carlos Tévez, renunció a la dirección técnica del los 'canallas' en el marco de unas elecciones presidenciales en la 'academia rosarina'. El 'Apache' solamente estuvo cuatro meses vinculado con la institución.

Cristiano Ronaldo, capitán y referente de la Selección Portugal, celebra un gol en la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán y referente de la Selección Portugal, celebra un gol en la Liga de Naciones
AFP
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo sigue imparable con Portugal; vea su gol HOY por Eliminatorias al Mundial

El astro portugués sigue demostrando que su capacidad goleadora está intacta y, este martes contra Hungría, anotó un importante tanto que puso a festejar a todos en las tribunas.

David Macalister Silva.
David Macalister Silva.
Foto: @MillosFCOficial
Fútbol Colombiano

David Macalister Silva y la noticia de última hora en Millonarios; ¡ya es oficial!

En la previa al juego entre Deportivo Pereira y Millonarios, por una nueva jornada de la Liga BetPlay, el cuadro 'embajador' dio reveladora noticia sobre el 'capi'.

Cristiano Ronaldo campeón de la Nations League con Portugal
Cristiano Ronaldo campeón de la Nations League con Portugal
AFP
Gol Caracol

Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo con Portugal, en Eliminatorias rumbo al Mundial

El 'bicho' está imparable y, este martes, se fue de doblete contra Hungría, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

César Torres
César Torres, técnico de Selección Colombia Sub-20 - Foto:
AFP
Selección Colombia

Se calienta Colombia Sub-20 vs. Argentina en semifinal del Mundial; "hay que irlos a buscar"

Este martes, en la antesala del último entrenamiento antes de la semifinal del Mundial de Chile 2025, en la sede de Colombia se abrieron las puertas y quedaron cosas claras para el duelo con los argentinos.

Selección Colombia Sub-20
Titulares de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial Chile 2025 - Foto:
AFP
Selección Colombia

Titulares Selección Colombia Sub-20 contra Argentina, sin Neyser Villarreal; hay pistas del once

Este miércoles la Selección Colombia se juega la semifinal del Mundial Sub-20 y tendrá dos bajas confirmadas de dos inicialistas, y una de las figuras que está en duda. Hay noticias.

Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
AFP
Gol Caracol

Noticia de último minuto; nueva selección aseguró su cupo en la Copa del Mundo 2026

Hace un par de minutos, nueva selección selló su presencia en la Copa del Mundo del próximo año, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

David Ospina, guardameta de la Selección Colombia, fue titular contra México, en partido preparatorio
David Ospina, guardameta de la Selección Colombia, fue titular contra México, en partido preparatorio
AFP
Exclusivo
Selección Colombia

"David Ospina representa mucho en la Selección Colombia; fue mi compañero y es un ejemplo"

Si bien es uno de los habituales convocados a la Selección Colombia, David Ospina volvió a ser titular, en el juego contra México, y las felicitaciones no faltaron.

Daniel Muñoz y Luis Díaz celebran un gol con la Selección Colombia, en Eliminatorias
Daniel Muñoz y Luis Díaz celebran un gol con la Selección Colombia, en Eliminatorias
AFP
Exclusivo
Selección Colombia

"Daniel Muñoz es un símbolo de perseverancia; contagia a la Selección Colombia de su garra"

A sus 29 años, y tras pasar por Águilas Doradas, Nacional y Genk, Daniel Muñoz vive el mejor momento de su carrera, brillando en Crystal Palace y la Selección Colombia, y así se lo reconocen.