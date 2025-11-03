Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-17 Qatar 2025, tras primeros partidos de la fecha 1

La selección de Argentina sumó este lunes su primera victoria en el Mundial sub-17, que se disputa en Catar, en una jornada inaugural en la que Costa Rica rascó un empate ante Emiratos Árabes Unidos y en la que Bolivia cayó frente a una Sudáfrica que jugó con diez desde el minuto 36.

Argentina remontó ante Bélgica, 3-2, gracias a un arreón en la segunda parte. Los de Diego Placente sufrieron la lesión de Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez, pero sacaron el partido adelante gracias a la entrada en la segunda parte de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel, que marcaron el segundo y tercer gol del equipo, respectivamente.

También en el grupo D, Túnez goleó 6-0 a Fiyi y se colocó como líder provisional también con tres puntos. El cuadro africano medirá sus opciones al primer puesto la próxima jornada ante la 'albiceleste'.

Por su parte, Costa Rica consiguió un meritorio empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro en el que los 'ticos' se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Isaac Badilla a la media hora de partido.

Publicidad

El empate sin goles entre Croacia y Senegal deja abiertas aún todas las opciones en el grupo C, en una próxima jornada que podría ser clave.

En el grupo A, en otro de los partidos inaugurales, Bolivia no pudo hacer valer su superioridad numérica ante Sudáfrica y cayó por 3-1. Los bolivianos dispusieron de un jugador más sobre el campo durante más de una hora, pero sucumbieron ante los fulminantes contrataques de los africanos, que fueron más efectivos de cara a puerta.

Publicidad

En el mismo grupo, la anfitriona Catar, entrenada por el español Álvaro Mejía, exfutbolista del Real Madrid y Real Murcia, entre otros, no pudo debutar con buen pie y fue derrotada por la mínima por Italia, 1-0.

Catar vs. Italia - Mundial Sub-17 2025. Chris Ricco - FIFA/FIFA via Getty Images

Por otro lado, Portugal cumplió con las expectativas y se deshizo claramente, 6-1, ante Nueva Caledonia, para liderar el grupo B.

Asimismo, Japón opositó a su clasificación tras derrotar por 2-0 ante Marruecos, en una gran segunda mitad. En la selección africana fue titular Abdellah Ouazane, futbolista del Ajax que fue relacionado con el Real Madrid el pasado verano.

En este torneo, en el que participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, pasarán a dieciseisavos de final los dos mejores de cada uno de ellos, acompañados por los ocho mejores terceros del campeonato.



Tabla de posiciones del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Grupo A



Club PJ G E P GF GC DG Pts Sudáfrica 1 1 0 0 3 1 2 3 Italia 1 1 0 0 1 0 1 3 Catar 1 0 0 1 0 1 -1 0 Bolivia 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo B



Club PJ G E P GF GC DG Pts Portugal 1 1 0 0 6 1 5 3 Japón 1 1 0 0 2 0 2 3 Marruecos 1 0 0 1 0 2 -2 0 Nueva Caledonia 1 0 0 1 1 6 -5 0

Grupo C



Club PJ G E P GF GC DG Pts Costa Rica 1 0 1 0 1 1 0 1 Emiratos Árabes 1 0 1 0 1 1 0 1 Croacia 1 0 1 0 0 0 0 1 Senegal 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo D



Club PJ G E P GF GC DG Pts Túnez 1 1 0 0 6 0 6 3 Argentina 1 1 0 0 3 2 1 3 Bélgica 1 0 0 1 2 3 -1 0 Fiyi 1 0 0 1 0 6 -6 0