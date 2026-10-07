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Gol Caracol  / Campeón del Mundo anunció su retiro: “es el momento de cerrar una etapa maravillosa”

Campeón del Mundo anunció su retiro: “es el momento de cerrar una etapa maravillosa”

Este miércoles, con un emotivo video y mensaje en redes sociales, un jugador con más de 20 títulos, entre ellos, la Copa del Mundo, colgó los guayos para siempre.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Campeones del mundo con España en el 2010.
Campeones del mundo con España en el 2010.
AFP.

Pedro Rodríguez anunció este miércoles su retirada del fútbol a los 39 años con un vídeo grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria y donde se consolidó como uno de los jugadores del Barcelona de Pep Guardiola, hasta su última etapa en el Lazio italiano.

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"Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento", explicó 'Pedrito' en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa los principales momentos de su carrera.

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El delantero recordó su llegada al primer equipo azulgrana como un joven de 20 años procedente de Tenerife y destaca su etapa en el Barça, con el que ganó todos los grandes títulos y formó parte de uno de los equipos más laureados de la historia del club.

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"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", señaló Pedro, que también recuerda su sentimiento hacia el conjunto azulgrana: "El meu cor (mi corazón, en catalán) siempre será culé".

'Pedrito' también repasó su trayectoria con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y fue titular en la final ante Países Bajos, además de la Eurocopa 2012.

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Después de su etapa en Barcelona, el tinerfeño jugó en el Chelsea inglés y en los clubes italianos Roma y Lazio.

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"Italia me ha tocado el cuore (corazón, en italiano). Llegué como un veterano y me trataron como un hijo", confesó Pedro en el vídeo.

El tinerfeño fue además el primer futbolista en marcar en todas las competiciones de clubes disputadas por su equipo en una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

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Con el Barcelona conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En 2015 dejó el conjunto azulgrana para fichar por el Chelsea, antes de continuar su carrera en Italia.

Tras su breve paso por el Roma, llegó al Lazio en la temporada 2021-2022. Durante su etapa en el club romano se convirtió en uno de los jugadores veteranos del vestuario y, en la temporada 2024-2025, firmó una de sus mejores campañas recientes, con diez goles en la Serie A y cuatro en la Liga Europa.

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