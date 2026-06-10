Carlo Ancelotti no se salvó de los 'calvazos' de jugadores de Brasil; en el día de su cumpleaños

El plantel de la selección brasileña inició el entrenamiento de este miércoles con el tradicional 'pasillito' al entrenador Carlo Ancelotti para festejar su cumpleaños número 67. Según se pudo ver en los minutos abiertos a la prensa, los futbolistas que salían al campo de juego del Columbia Park Training Facility, en Morristown, Nueva Jersey, se acercaban a saludar al italiano, algunos con un apretón de manos y otros, como Casemiro, con un abrazo.

Tras una breve charla en el centro del campo, Ancelotti se quitó la gorra amarilla y aceptó someterse al 'castigo' de sus dirigidos. Los futbolistas y algunos miembros del cuerpo técnico se alinearon en dos filas paralelas. A algunos se los veía frotándose las manos entre risas pícaras, a la espera de que el técnico cruzase.

Luego de superar el pasillo a trote apresurado para esquivar las palmadas y los coscorrones de su plantilla, se vio al preparador canoso acomodándose el cabello y levantando un balón amarillo con una sonrisa, antes de ordenar el traslado a un campo vecino para iniciar los ejercicios de calentamiento y los trabajos técnicos.

FELIZ ANIVERSÁRIO, CARLO ANCELOTTI!



Rolou até corredor polonês kkkkkkpic.twitter.com/QG7hsU5KcO — Goal Grove (@GroveGoal) June 10, 2026

Entre tanto, a tres días del debut de la selección brasileña en la Copa del Mundo, Neymar no se entrenó este miércoles a la par del equipo, según se pudo ver en los minutos abiertos a medios. El dorsal '10' de la 'Verdeamarela' ha mantenido desde su llegada a Estados Unidos una rutina de recuperación y entrenamiento en el gimnasio, separado del grupo, debido a una lesión muscular en su pantorrilla derecha.



Sin embargo, este lunes se sometió a una nueva resonancia magnética que mostró una "buena evolución" dentro de los parámetros esperados, según el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por lo que se espera que se sume a alguno de los entrenamientos de esta semana antes del debut del equipo el sábado.

Neymar con la selección Brasil - Foto: AFP

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Neymar, incluido a última hora en la lista definitiva del italiano Carlo Ancelotti, arrastra problemas desde el pasado 17 de mayo, cuando sintió un pinchazo durante un partido del Campeonato Brasileño. Aunque el Santos se refirió a la lesión como un "edema", los exámenes médicos de la CBF al iniciar la concentración el 27 de mayo revelaron una dolencia de mayor gravedad, lo que obligó a la federación a diseñar un plan de rehabilitación contrarreloj.

Debido a este proceso, el máximo goleador histórico de Brasil se perdió los dos partidos amistosos de preparación ante Panamá (6-2) y Egipto (2-1), y su presencia en el once inicial para el debut de este sábado contra Marruecos, en Nueva Jersey, sigue siendo una incógnita. Tras debutar este fin de semana, la pentacampeona del mundo se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.