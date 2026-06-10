Neymar Jr. y un parte de tranquilidad antes del Mundial 2026; "me siento como un joven"

El astro brasileño Neymar dijo sentirse como un "chico" previo al que será su cuarto y "último" Mundial, un torneo en el que sin embargo, está en duda debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha. A sus 34 años, el 10 de la selección brasileña batalla con un nuevo problema físico a cuatro días de su debuten en el Mundial 2026 contra Marruecos el sábado en East Rutherfod, Nueva Jersey, en la primera jornada del Grupo C.

El goleador histórico de la Canarinha (79 goles) evoluciona bien de una dolencia que no le ha permitido actuar desde el 17 de mayo ni entrenar con sus compañeros en Estados Unidos, según la Confederación Brasileña de Fútbol.

Por su falta de recuperación y ritmo se da por segura su ausencia ante los marroquíes, pero se espera que se estrene en la segunda fecha, frente a Haití el 19 de junio. "Aunque sea mi cuarto Mundial es una sensación diferente por todo lo que involucraba y, obviamente, es el último", dice la estrella en un adelanto del largometraje "Vai, Brasil" (Vamos, Brasil) que se estrenará el miércoles.

Los problemas físicos han afectado el desempeño del exatacante del FC Barcelona y el PSG las últimas temporadas. Por eso su llamado fue la gran sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti para buscar el hexacampeonato mundial.



"Estoy aquí pareciendo un chico, un joven de 18 años que va a su primera Copa del Mundo", apunta el jugador del Santos en la producción audiovisual. "Estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Voy a aprovechar cada segundo, cada momento de este Mundial y espero que este sea especial también", agrega.

Neymar con la selección Brasil - Foto: AFP

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Neymar, que tendrá 38 años en el Mundial de 2030, ha sido la esperanza de la Canarinha para sepultar una sequía en las Copas del Mundo que se extiende desde 2002. Sin embargo, con él en todos los mundiales desde Brasil 2014, los pentacampeones han quedado con las manos vacías. Su mejor actuación fue en el certamen que organizaron hace 12 años, en el que cayeron duramente 7-1 con Alemania en semifinales sin él en el campo.