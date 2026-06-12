Catar vs. Suiza. EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Las selecciones de Catar y Suiza tendrán este sábado su debut en el Mundial 2026, un partido que será especial para Julen Lopetegui, director técnico del combinado catarí.

Casualidad, azar o destino, ya que Lopetegui cumplirá su esperada y particular revancha que lo convertirá en mundialista un 13 de junio, la misma fecha, ocho años después, que cuando fue destituido como seleccionador de España, poco antes de entrar en acción en Rusia 2018.

Lo cierto es que el timonel español, de 59 años, consiguió el gran objetivo con Catar y selló su clasificación para la fase final de un Mundial, ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los 'Al-Annabi' quedaron encuadrados en el Grupo B junto a Bosnia-Herzegovina y Canadá.

Catar enfrenta a Suiza en su debut en el Mundial 2026. Foto: AFP

Será el segundo Mundial para Catar, el primero ganado en el campo, sin la condición de anfitrión como en la edición anterior. Dos victorias en sus últimos quince partidos contra selecciones europeas (cinco empates y ocho derrotas) resumen el periplo del combinado asiático, que no ha ganado ninguno de los once partidos recientes que ha jugado fuera de su país.



Parte como cenicienta del cuarteto la selección de Catar, que pretende ampliar su experiencia, relanzar al equipo nacional y competir en un gran evento. "Miro al partido de Suiza con la idea de ser lo más competitivo posible contra un rival que creo que va a ser una de las grandes sorpresas del Mundial", opinó el entrenador español.

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Así llega Suiza

Y es que la selección de Suiza parte como favorita para este cara a cara de este sábado en el estadio San Francisco Bay Arena. El combinado 'helvético', que afronta la cita con experimentados legendarios, habituales de otras fases finales con componentes de una nueva generación, afronta su decimotercera presencia aunque desde Alemania 2006 es uno de los fijos en el cartel de cada edición.

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El arquero del Borussia Dortmnd Gregor Kobel, los defensas Manuel Akanji, del Inter, el del Betis Ricardo Rodriguez, el capitán, ahora en el Sunderland Granit Xhaka, o los sevillistas Ruben Vargas y Djibril Sow, y el del Valencia Eray Comerts, forman parte del cuadro 'helvético', que cuenta con jugadores verticales como Noah Okavor, del Leeds, Dan Ndoye, del Nottingham Forest o Zeki Amdouni, del Burnley.

Con los cuartos de final logrados tres veces, su techo, Suiza tiene una de las situaciones más curiosas en la historia del torneo y es que fue eliminada en Alemania 2006 sin haber recibido un solo gol.

Con Murat Yakin como seleccionador, el cuadro 'helvético' sale a escena con sólo una derrota en sus últimos catorce partidos. Suiza no pierde su primer partido en un Mundial desde Inglaterra 1966. Únicamente hay un precedente con Catar. Fue en el amistoso de 2018. Ganó por 1-0 el conjunto de Julen Lopetegui.

La Selección Suiza debuta frente a Catar en el Mundial 2026. Foto: AFP

Catar vs. Suiza. EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

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