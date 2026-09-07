Champions League: hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de este martes por la fecha 1

Treinta y seis equipos iniciarán este martes el asalto a la corona europea del PSG, el campeón en las dos últimas ediciones de la Champions League y que buscará un tercer título consecutivo, algo que sólo el Real Madrid ha logrado en la época reciente de la competición.

No obstante, los verdaderos aspirantes al título se reducen a un puñado de clubes, los habituales en los últimos años.

El rey de la competición, el Real Madrid (15 títulos), comenzará su andadura el martes ante otro de los clásicos del fútbol europeo, el Inter de Milán, en lo que será el reencuentro de José Mourinho con el equipo al que llevó a conquistar el cetro europeo en 2010.

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Aquella gesta llevó al portugués al banquillo del Real Madrid en una primera etapa de tres años en las que devolvió al club blanco al primer plano europeo, con tres semifinales consecutivas, pero sin poder dar el salto más allá.



Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan en su debut en la Champions League. Fotos: AFP

Este martes, el máximo torneo de clubes de Europa abre el telón para la edición 2026/2027 con seis compromisos, que además del Real Madrid vs. Inter de Milán tendrá el buen juego entre Porto y Manchester City, post-Guardiola y el debut del Betis, del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, visitando al Lille francés.

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Partidos de la primera jornada de la Champions League, para este martes 8 de septiembre y dónde verlos EN VIVO por TV:

Brujas vs. Aston Villa

Hora: 11:45 a.m. (Colombia)

Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium.

AEK Atenas vs. LASK

Hora: 11:45 a.m. (Colombia)

TV: Espn 5 - Disney+ Premium.

Real Madrid vs. Inter de Milán

Horario: 2:00 p.m. (Colombia)

Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium.

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Borussia Dortmund vs. Villarreal

Hora: 2:00 p.m.

Transmisión por TV: Espn 6 - Disney+ Premium.

Manchester City le ganó al Bournemouth en la Premier League. Foto: AFP

Porto vs. Manchester City

Hora: 2:00 p.m. (Colombia)

Transmisión por TV: Espn 5 - Disney+ Premium.

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Lille vs. Betis

Hora: 2:00 p.m. (Colombia)

Transmisión por TV: Espn 4 - Disney+ Premium.

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