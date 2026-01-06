Síguenos en:
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez sigue encendido con Sporting Lisboa: vea su gol contra Guimaraes

Luis Javier Suárez sigue encendido con Sporting Lisboa: vea su gol contra Guimaraes

Por la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, dijo presente en el marcador, inflando las redes con una buena definición.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ene, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el 2026
Getty Images

