Luis Javier Suárez sigue encendido con Sporting Lisboa: vea su gol contra Guimaraes

Luis Javier Suárez está imparable. Después de haber brillado en Almería, de la Segunda División de España, llevó sus goles a Sporting Lisboa. Allí, se convirtió en el titular, un referente de ataque y la llave del gol. Y es que, balón que toca, balón que manda a guardar al fondo de la portería. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 6 de enero, por la Copa de la Liga.

Por las semifinales, en el estadio Jose Alvalade, enfrentaron a Guimaraes y el delantero colombiano se reportó. Cuando transcurría el minuto 13, Francisco Trincão se hizo con el esférico, levantó la cabeza y envió un pase filtrado, a donde llegó el samario. Adentro del área, no perdonó, definió a la perfección y venció al arquero, Charles Marcelo da Silva, para el 1-0.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal Getty Images

Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Guimaraes, por la Copa de la Liga de Portugal

¡GOOOL DE LUIS SUÁREZ!



El delantero colombiano convirtió el 1-0 de Sporting de Lisboa ante Vitória de Guimarães por la semifinal de la #CopaDePortugalEnDSPORTS.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/TMqSTmDBN9 — DSPORTS (@DSports) January 6, 2026