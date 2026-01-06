Luis Javier Suárez sigue encendido con Sporting Lisboa: vea su gol contra Guimaraes

Publicidad
Luis Javier Suárez está imparable. Después de haber brillado en Almería, de la Segunda División de España, llevó sus goles a Sporting Lisboa. Allí, se convirtió en el titular, un referente de ataque y la llave del gol. Y es que, balón que toca, balón que manda a guardar al fondo de la portería. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 6 de enero, por la Copa de la Liga.
Por las semifinales, en el estadio Jose Alvalade, enfrentaron a Guimaraes y el delantero colombiano se reportó. Cuando transcurría el minuto 13, Francisco Trincão se hizo con el esférico, levantó la cabeza y envió un pase filtrado, a donde llegó el samario. Adentro del área, no perdonó, definió a la perfección y venció al arquero, Charles Marcelo da Silva, para el 1-0.
¡GOOOL DE LUIS SUÁREZ!— DSPORTS (@DSports) January 6, 2026
El delantero colombiano convirtió el 1-0 de Sporting de Lisboa ante Vitória de Guimarães por la semifinal de la #CopaDePortugalEnDSPORTS.
¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/TMqSTmDBN9
