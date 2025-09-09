Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Casi hay tragedia en victoria de Egan Bernal; graban a sujeto que se le atravesó en la meta

Casi hay tragedia en victoria de Egan Bernal; graban a sujeto que se le atravesó en la meta

El triunfo del colombiano en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 estuvo a punto de terminar mal debido a un imprudente individuo que por poco choca con el ‘escarabajo’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:31 p. m.
Egan Bernal ganó en Vuelta a España, pero por poco hay tragedia con hombre atravesado.jpg
Egan Bernal estuvo al borde de un nuevo accidente.
Foto: @lavuelta.