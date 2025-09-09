Publicidad

Egan Bernal festejó en la Vuelta a España; primer triunfo después del accidente

El colombiano Egan Bernal volvió a saborear la victoria luego del grave percance vial que sufrió en 2022 y que lo dejó varios meses por fuera de competencia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:46 a. m.
Egan Bernal: el colombiano no ganaba en el World Tour desde 2021 cuando se impuso en la etapa 16 del Giro de Italia.
Getty Images.