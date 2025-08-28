Chris Froome sufrió grave accidente: está en un hospital con fractura de costillas y vertebras

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, sufrió un accidente este jueves mientras realizaba un entrenamiento cerca de Saint-Raphaël, en el departamento de Var, Francia. El corredor del equipo Israel-PremierTech fue atropellado por un vehículo y tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación.

Froome, de 40 años, se encuentra consciente y fuera de peligro, aunque los médicos ya anticiparon que no volverá a competir en lo que resta de la temporada. La noticia ha generado preocupación en el mundo del ciclismo, ya que se trata de uno de los corredores más exitosos de la última década, con un palmarés en el que además de sus títulos en el Tour, se destacan triunfos en la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Froome (Kenia, 1985) se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en su estructura hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes,´entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018 cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.

Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.



Palmarés de Chris Froome

2007

1 etapa del Giro de las Regiones

1 etapa del Tour de Japón

3.º en los Juegos Panafricanos en Ruta

2009

1 etapa del Giro del Capo

2010

2.º en el Campeonato del Reino Unido Contrarreloj

2011

Vuelta a España , más 1 etapa[32]

2012

2.º en el Tour de Francia, más 1 etapa

3.º en los Juegos Olímpicos Contrarreloj

2013

Tour de Omán, más 1 etapa

1 etapa de la Tirreno-Adriático

Critérium Internacional, más 1 etapa

Tour de Romandía, más 1 etapa

Critérium del Dauphiné, más 1 etapa

Tour de Francia , más 3 etapas

2.º en el UCI WorldTour

2014

Tour de Omán, más 1 etapa

Tour de Romandía, más 1 etapa

2 etapas del Critérium del Dauphiné

2.º en la Vuelta a España y premio de la combatividad

2015

Vuelta a Andalucía, más 1 etapa

Critérium del Dauphiné, más 2 etapas

Tour de Francia , más 1 etapa y clasificación de la montaña

2016

Herald Sun Tour, más 1 etapa

1 etapa del Tour de Romandía

Critérium del Dauphiné, más 1 etapa

Tour de Francia , más 2 etapas

3.º en los Juegos Olímpicos Contrarreloj

2.º en la Vuelta a España, más 2 etapas

3.º en el UCI WorldTour

2017

Tour de Francia

Vuelta a España , más 2 etapas, clasificación por puntos y la clasificación de la combinada

3.º en el Campeonato Mundial Contrarreloj

2018

Giro de Italia , más 2 etapas y clasificación de la montaña

3.º en el Tour de Francia