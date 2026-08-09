Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2; Wilmar Paredes repitió triunfo

Wilmar Paredes, del Team Medellín, ganó este domingo la segunda etapa de la Vuelta a Colombia 2026 luego de derrotar a Brandon Rojas y Felipe Bravo, ambos del GW Erco Sportfit, en el esprint.
El ciclista, de 30 años, completó en 3 horas, 55 minutos y 27 segundos la etapa de 169,9 kilómetros entre los municipios de San Agustín y Garzón, en el departamento del Huila, en una emocionante llegada en la que venció a Rojas.
Juan Diego Hoyos, del Team Sistecrédito, y Richard Huera, de Best PC Ecuador, quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente.
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Paredes se mostró contento tras la victoria, que los consolida como líder de la tabla tras ganar este sábado la primera etapa y posicionarse en el top 50 de los más ganadores a nivel profesional de Colombia.
La 76 edición de la Vuelta a Colombia se corre en cuatro departamentos del país y cuenta con nueve etapas en las que los ciclistas recorrerán 1.473 kilómetros.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2
|Rnk
|Rider
|Team
|Time
|1
|PAREDES Wilmar Andres
|Team Medellín - EPM
|20" 8:47:59
|2
|ROJAS Brandon Alejandro
|GW Erco SportFitness
|0:10
|3
|CASTILLO Kevin David
|Orgullo Paisa
|0:14
|4
|BRAVO Felipe
|GW Erco SportFitness
|0:16
|5
|OSORIO Alejandro
|Orgullo Paisa
|0:17
|6
|MUÑIZ José Ramón
|Canel's - Java
|0:19
|7
|HOYOS Juan Diego
|Team Sistecredito
|0:20
|8
|CASTAÑO Sebastián Alexander
|Team Sistecredito
|"
|9
|CALDERÓN Sebastian
|7C - Economy - Hyundai
|"
|10
|JIMÉNEZ Dylan Roberto
|7C - Economy - Hyundai
|"