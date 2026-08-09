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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2; Wilmar Paredes repitió triunfo

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2; Wilmar Paredes repitió triunfo

Este domingo, la segunda jornada de la Vuelta a Colombia 2026 dejó nuevamente como ganador a Wilmar Paredes (Team Medellín), quien se impuso al esprint en Garzón, Huila.

Por: EFE
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Wilmar Paredes, ganador de la etapa 2 de la Vuelta a Colombia 2026.
Wilmar Paredes, ganador de la etapa 2 de la Vuelta a Colombia 2026.
Team Medellín.

Wilmar Paredes, del Team Medellín, ganó este domingo la segunda etapa de la Vuelta a Colombia 2026 luego de derrotar a Brandon Rojas y Felipe Bravo, ambos del GW Erco Sportfit, en el esprint.

El ciclista, de 30 años, completó en 3 horas, 55 minutos y 27 segundos la etapa de 169,9 kilómetros entre los municipios de San Agustín y Garzón, en el departamento del Huila, en una emocionante llegada en la que venció a Rojas.

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Juan Diego Hoyos, del Team Sistecrédito, y Richard Huera, de Best PC Ecuador, quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente.

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Paredes se mostró contento tras la victoria, que los consolida como líder de la tabla tras ganar este sábado la primera etapa y posicionarse en el top 50 de los más ganadores a nivel profesional de Colombia.

La 76 edición de la Vuelta a Colombia se corre en cuatro departamentos del país y cuenta con nueve etapas en las que los ciclistas recorrerán 1.473 kilómetros.

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2

RnkRiderTeamTime
1PAREDES Wilmar AndresTeam Medellín - EPM20" 8:47:59
2ROJAS Brandon AlejandroGW Erco SportFitness0:10
3CASTILLO Kevin DavidOrgullo Paisa0:14
4BRAVO FelipeGW Erco SportFitness0:16
5OSORIO AlejandroOrgullo Paisa0:17
6MUÑIZ José RamónCanel's - Java0:19
7HOYOS Juan DiegoTeam Sistecredito0:20
8CASTAÑO Sebastián AlexanderTeam Sistecredito"
9CALDERÓN Sebastian7C - Economy - Hyundai"
10JIMÉNEZ Dylan Roberto7C - Economy - Hyundai"
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