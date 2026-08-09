Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2; Wilmar Paredes repitió triunfo

Wilmar Paredes, del Team Medellín, ganó este domingo la segunda etapa de la Vuelta a Colombia 2026 luego de derrotar a Brandon Rojas y Felipe Bravo, ambos del GW Erco Sportfit, en el esprint.

El ciclista, de 30 años, completó en 3 horas, 55 minutos y 27 segundos la etapa de 169,9 kilómetros entre los municipios de San Agustín y Garzón, en el departamento del Huila, en una emocionante llegada en la que venció a Rojas.

Juan Diego Hoyos, del Team Sistecrédito, y Richard Huera, de Best PC Ecuador, quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente.

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Paredes se mostró contento tras la victoria, que los consolida como líder de la tabla tras ganar este sábado la primera etapa y posicionarse en el top 50 de los más ganadores a nivel profesional de Colombia.



La 76 edición de la Vuelta a Colombia se corre en cuatro departamentos del país y cuenta con nueve etapas en las que los ciclistas recorrerán 1.473 kilómetros.

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2