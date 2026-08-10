¿Qué pasará con la etapa 4 de la Vuelta a Colombia 2026, tras el terremoto?

La cuarta etapa de la Vuelta a Colombia 2026, programada para este martes 11 de agosto entre Neiva e Ibagué, se mantiene en pie pese al fuerte movimiento sísmico registrado en el país y que generó preocupación por las condiciones de las vías y los municipios incluidos en el recorrido.

La Federación Colombiana de Ciclismo, junto con la organización de la carrera, realizó una primera evaluación del trayecto y estableció que, por ahora, la jornada puede desarrollarse de acuerdo con lo previsto. La entidad informó que se revisaron las condiciones de las carreteras y los diferentes puntos que hacen parte del recorrido antes de tomar la decisión.

De acuerdo con el comunicado, “se ha determinado que la cuarta etapa, prevista para este martes 11 de agosto entre Neiva e Ibagué, puede desarrollarse con normalidad”. De esta manera, salvo que se presente alguna novedad en las próximas horas, los corredores podrán afrontar la jornada entre las dos capitales de Huila y Tolima.

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La decisión fue tomada después de mantener contacto con las autoridades de las zonas involucradas. La Federación Colombiana de Ciclismo explicó que ha trabajado “en coordinación con la organización de la carrera”, además de establecer comunicación con autoridades locales, organismos de tránsito y otras entidades competentes para comprobar que existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad durante la competencia.



Sin embargo, la situación no está completamente cerrada para las siguientes jornadas. La Federación aclaró que los recorridos de la carrera permanecerán bajo revisión debido a las consecuencias que pueda dejar el movimiento sísmico en diferentes puntos del país.

En ese sentido, el organismo señaló que “cada una de las etapas y sus respectivos recorridos están siendo evaluados de manera permanente junto con las autoridades de los municipios y departamentos involucrados”. La prioridad, según explicó, es garantizar la seguridad de los ciclistas y de todos los integrantes de la caravana.

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Esto incluye a los equipos, personal de organización, autoridades, medios de comunicación y demás personas que participan en el desarrollo de la carrera. Por ahora, la etapa Neiva-Ibagué no presenta modificaciones anunciadas, pero cualquier eventualidad podría generar ajustes en el recorrido.

La organización también manifestó su solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto y anunció que estudia alternativas para que la carrera pueda contribuir con las iniciativas de ayuda. “Se están estudiando las mejores alternativas para que la organización y toda la caravana de la Vuelta puedan vincularse activamente a las campañas y acciones de solidaridad”, indicó la Federación.

En caso de que las condiciones de seguridad, movilidad o infraestructura obliguen a modificar alguna de las próximas etapas, la decisión será comunicada oficialmente. La Federación enfatizó que cualquier cambio será informado “oportunamente” a través de sus canales oficiales.