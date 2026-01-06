Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hansi Flick habló de posible fichaje del Barcelona; "es una buena opción, tiene calidad"

Hansi Flick habló de posible fichaje del Barcelona; "es una buena opción, tiene calidad"

En la rueda de prensa previo al duelo de semifinales de la Supercopa de España, entre Barcelona y Athletic Bilbao, el entrenador alemán se refirió a un jugador que suena para llegar.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Hansi Flick, técnico del Barcelona
Hansi Flick, técnico del Barcelona
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad