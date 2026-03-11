Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 4; Daniel Martínez, cerca del título

La edición 83 de la París Niza no ha defraudado. Después de una contrarreloj por equipos, que dejó a Juan Ayuso como nuevo líder, las cosas cambiaron este miércoles 11 de marzo. Entre Bourges y Uchon, el pelotón se enfrentó a 195 kilómetros de recorrido, varios puertos de montaña, un final en alto de primera categoría y un torrencial aguacero que hicieron de este día algo épico. Allí, el ganador, confirmando su favoritismo y respondiendo como uno de los mejores de la actualidad y de la historia, fue Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

De esa manera, el danés se subió a lo más alto de la clasificación general, con un tiempo total de 12h 53' 15''. Y es que una de las noticias que dejó la fracción fue el retiro del español, Ayuso, que sufrió una dura caída y, a pesar de que lo intentó, no pudo seguir en su bicicleta e incluso se bajó con dolor, acostándose en el suelo, entre lágrimas. Así las cosas, quienes completan el podio de manera parcial son Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe), de segundo, a 52'', y Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), en la tercera plaza, a 3' 20''.

Capítulo aparte para el trabajo de la escuadra alemana, que, de la mano de los hermanos, Tim van Dijke y Mick van Dijke, llevaron al 'Dani' hasta la meta, siguiéndole el paso a Vingegaard, lo cual no es fácil cuando de duros ascensos se trata. El nacido en Soacha sueña con el título y está en la pelea, a falta de cuatro etapas para que se baje el telón de la París Niza, que no ha decepcionado y promete más emociones. Allí, el colombiano quiere dejar el nombre del país en alto como lo hizo en Critérium del Dauphiné, Vuelta al País Vasco, Coppa Sabatiniy Vuelta al Algarve.

Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, contra Jonas Vingegaard en la París Niza 2026 Getty Images

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 4

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 12h 53' 15''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''

3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 3' 20''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 3' 39''

5. David Gaudu (Groupama - FDJ United) - a 5' 02''

6. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 5' 07''

7. Tim van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 33''

8. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 45''

9. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) - a 6' 27''

10. Ion Izagirre (Cofidis) - a 6' 32''

