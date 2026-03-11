Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 3; Isaac del Toro sigue firme

La Tirreno Adriático 2026 tuvo una jornada tranquila entre las localidades de Cortona y Magliano de' Marsi, pero con un largo recorrido de 221 kilómetros. La lluvia acompañó a los corredores e incluso hubo una neutralización de unos pocos minutos que no pasó a mayores. Las emociones de reservaron hasta el final con una definición al esprint que ganó el danés Tobias Andresen (Decathlon CMA).

La clasificación general no presentó cambios importantes respecto a los 10 primeros, con un Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) que mantuvo el liderato con un tiempo acumulado de 10h 35' 23''. El podio de la carrera se completa con Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) a cuatro segundos y Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a 14 segundos.

En cuanto a la representación colombiana, el mejor es Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien ocupa la undecima casilla a 38 segundos del corredor mexicano.

La fracción inició con un ataque en solitario del español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) que se mantuvo firme por más de 80 kilómetros y llegó a estar con una renta por encima de los cinco minutos. Al ibérico le alcanzó para coronar el único puerto de montaña del trayecto ubicado en Todi.



Sevilla fue cazado, la lluvia apareció y por unos minutos la organización neutralizó la carrera para velar por la seguridad. El grupo se mantuvo compacto y Danny van Poppel (Red Bull - BORA - hansgrohe) se quedó con los puntos en el sprint intermedio en Casette.

Sobre el final, los velocistas se ubicaron de buena manera y el protagonista fue Tobias Andresen (Decathlon CMA) con la victoria en Magliano de' Marsi. El podio de la etapa lo completaron Arnaud de Lie (Lotto Intermaché) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). El colombiano más destacado fue Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) en la posición 14°.

Tobias Andresen, ganador de la etapa 3 de la Tirreno Adriático 2026. Getty Images.

Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 3

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 10h 35' 23''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4''

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 14''

4. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - a 18''

5. Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 19''

6. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 21''

7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 32''

8. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) - a 35''

9. Javier Romo (Movistar Team) - a 35''

10. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 37''