Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 8: Contreras no suelta el liderato

Alejandro Osorio ganó este viernes la octava etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre Cali y La Tebaida (Quindío), mientras que Rodrigo Contreras se mantuvo como líder de la carrera ciclística, que finalizará el próximo domingo en Bogotá.

Osorio (Orgullo Paisa) superó en el remate al boliviano José Aramayo (Pío Rico Cycling Team) y al colombiano Kevin Castillo (Sistecrédito), quienes ocuparon las casillas dos y tres, respectivamente.

Pocos kilómetros después de la salida de la etapa se conformó un grupo en el que no había ningún corredor que amenazara el liderato de Contreras (Nu Colombia).

La libertad concedida por los principales corredores les permitió a los nueve ciclistas de la fuga acumular una ventaja que estuvo cerca de los ocho minutos.

Al final, Osorio tuvo más arrestos y ganó la etapa, mientras que el líder Contreras cruzó la meta a más de siete minutos de diferencia.

Alejandro 'El Pony' Osorio, ganador de la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025. FCC.

Concluida la jornada, Contreras sigue con la camiseta amarilla con una ventaja de 1 minuto y 4 segundos sobre Diego Camargo (Team Medellín), mientras que el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA) mantuvo el tercer puesto, a una diferencia de 1 minuto y 20 segundos, y es el mejor extranjero de la competencia.

La novena jornada se disputará este sábado entre Alvarado, en el departamento del Tolima, y el Alto del Vino, en el departamento de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá. El recorrido es de 217 kilómetros, de los cuales los últimos 30 son de ascenso.

La carrera por etapas más importante del ciclismo colombiano terminará el domingo 10 de agosto con una fracción de 139 kilómetros entre Sopó y Bogotá.



Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 8