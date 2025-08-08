Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 8: Contreras no suelta el liderato

Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 8: Contreras no suelta el liderato

Este viernes 8 de agosto, Alejandro 'El Pony' Osorio se impuso en la octava jornada mientras que los favoritos al título no se sacaron diferencias en la Vuelta a Colombia 2025.