A Jonas Vingegaard se le descompletó el equipo en la Vuelta a España: sufrió sensible baja

Los equipos del español Jorge Arcas (Movistar) y el francés Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) han anunciado en sus respectivas redes sociales el abandono en la Vuelta a España 2025 de ambos ciclistas como consecuencia de la caída multitudinaria que se produjo en el transcurso de la segunda etapa a 23,6 kilómetros del final.

Según las pruebas diagnósticas que se le realizaron al finalizar la etapa en Limone Piemonte, Jorge Arcas (Movistar) sufre una fractura de la parte superior del trocánter mayor del hueso fémur de la pierna izquierda.

Desde el equipo Movistar agradecen la atención recibida por parte del Servicio Médico de la Vuelta y del personal sanitario del CTO Ospedale de Torino con el corredor aragonés.

Por su parte, Axel Zingle sufrió un traumatismo en el hombro con posible luxación que fue reducida in situ sin lesión ósea evidente o significativa, de acuerdo a la prueba radiológica.

Tras el examen del equipo médico del Visma-Lease a Bike se ha decidido que no se encuentran en condiciones para continuar en carrera, en la que era su primera gran vuelta por etapas.

En esta segunda etapa entre Alba y Limone Piemonte, el francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ) se convirtió en el primero en abandonar la carrera tras sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal, que obligó a evacuarlo a un centro hospitalario en ambulancia para someterse a un estudio médico más profundo y su posterior tratamiento.

Además, el neerlandés Tim van Dijke (Red Bull-Bora) sufrió un traumatismo en la cadera y la muñeca sin estudio radiológico en meta.

Jorge Arcas, Tim van Dijke y Axel Zingle fueron los tres últimos ciclistas en completar el recorrido de la segunda etapa disputada entre Alba y Limone Piemonte.

Por otro lado, el neozelandés George Bennett (Israel-Premier Tech) también se fue al suelo y se produjo traumatismos en la cadera, aunque pudo continuar en carrera pendiente estudio, según informa el comunicado médico tras la etapa.