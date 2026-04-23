Clasificación general de Vuelta a Asturias, tras la etapa 1; Nairo Quintana no desentonó

El francés, Gabriel Layrac, del equipo Aix Provence, ganó la primera etapa de la edición 68 de la Vuelta a Asturias, entre Oviedo y Benia de Onís, tras una escapada de once ciclistas que saltaron del pelotón a poco de iniciarse la carrera y de los cuales sólo cinco disputaron el esprint final.

Layrac se impuso en los metros finales al español Samuel Fernández, del Caja Rural Seguros RGA, al alemán Miguel Heidmann, al también español Álvaro Sagrado y al canadiense Adam Smith.

Samuel Fernández había saltado del pelotón a 10 kilómetros de meta logrando llegar hasta el grupo escapado, al que luego intentó dejar atrás en una fuga en solitario que no prosperó.

El pelotón, en el que rodaban los ciclistas considerados favoritos para la general, finalizó la etapa a un minuto, después de haber reducido la escapada, que llegó a tener cinco minutos de ventaja.



Un centenar de corredores, de veinticuatro países y quince equipos, tomaron la salida neutralizada a las 13 horas en el Pabellón de Deportes de la capital asturiana para iniciar un recorrido que fue recortado en 34 kilómetros evitando el paso por dos puertos de montaña y una meta volante.

Publicidad

La organización modificó el recorrido previsto de 155 kilómetros entre Oviedo y Benia de Onís cancelando las subidas al El Fitu y a La Campa y la meta volante de Villaviciosa, a causa del accidente de un camión incendiado que obstaculizaba la carretera.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026 Getty Images

En los primeros compases de la carrera comenzaron las hostilidades con la escapada de un grupo de 11 corredores, en el que estaba el asturiano Eduardo Pérez Landaluce, que coronó la meta volante de Pola de Siero en cabeza por delante de Miguel Heideman con una ventaja de 3 minutos sobre el pelotón.

Publicidad

El grupo de los escapados consiguió dejar atrás al pelotón, al que sacaba cinco minutos a su paso por Arriondas, aunque esa diferencia se vio reducida a poco más de 4 minutos en las primeras rampas del Collao del Valle.

Al finalizar la ascensión, la ventaja quedó reducida a 3 minutos y medio con los equipos Movistar y UAE tirando en cabeza del pelotón con la intención de neutralizar la escapada.

A 20 kilómetros de meta, con el pelotón rodando a 57 kilómetros por hora con el Movistar, el UAE y el Burgos dándose apoyo y el grupo de fugados reducido a cinco corredores, la ventaja bajó a menos de un minuto, aunque finalmente no logró neutralizar la fuga.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. AFP

Clasificación general de Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 1

1. Gabriel Layrac (AVC Aix Provence Dole) - 3h 18' 19''

2. Miguel Heidemann (REMBE | rad-net) - a 3''

3. Samuel Fernández (Caja Rural - Seguros RGA) - a 7''

4. Álvaro Sagrado (Team Storck - MRW Bau) - a 11''

5. Adam Smith (AVC Aix Provence Dole) - a 11''

6. Jermaine Zemke (REMBE | rad-net) - a 40''

7. Edgar David Cadena (Team Storck - MRW Bau) - a 42''

8. Javier Ernesto Jamaica (Nu Colombia) - a 42''

9. Nil Gimeno (Equipo Kern Pharma) - a 42''

10. Mark Lightfoot (AVC Aix Provence Dole) - a 42''

15. Nairo Quintana (Movistar Team) - a 42''