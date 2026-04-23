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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de Vuelta a Asturias, tras la etapa 1; Nairo Quintana no desentonó

Clasificación general de Vuelta a Asturias, tras la etapa 1; Nairo Quintana no desentonó

En la que es su última temporada como ciclista profesional, 'el Cóndor' eligió la Vuelta a Asturias para regresar a la acción, tras correr la Vuelta a Cataluña.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue elegido por Movistar Team para correr la Vuelta a Asturias 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue elegido por Movistar Team para correr la Vuelta a Asturias 2026
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