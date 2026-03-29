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Gol Caracol  / Ciclismo  / Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general en su última Vuelta a Cataluña

Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general en su última Vuelta a Cataluña

Este domingo terminó una nueva edición de la Vuelta a Cataluña, la cual significó la despedida de Nairo Quintana en esta carrera, tras anunciar que se retira a finales de 2026.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.

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