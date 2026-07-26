¿Cuántos títulos de Tour de Francia tiene Tadej Pogacar? Entró en la historia

Al conquistar este domingo en París su quinto Tour de Francia, Tadej Pogacar iguala el récord de victorias finales de un cuarteto compuesto por mitos del ciclismo como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Con 27 años, Pogacar es el más joven en ser pentacampeón del Tour, que se apunta ahora por tercera vez consecutiva (2024, 2025, 2026), después de sus dos primeras de 2020 y 2021.

El único por ahora en haber ganado cinco Tours de manera consecutiva es el español Induráin, de 1991 a 1995.

Registros de Tadej Pogacar, tras ganar el Tour de Francia 2026

5: número de sus victorias finales en siete participaciones, en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, igualando el récord de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Las otras dos ediciones, en 2023 y 2024, fue segundo por detrás de Jonas Vingegaard.



5: número de victorias de etapa en esta 113ª edición para el esloveno. En 2025 ganó cuatro y en 2024 seis.

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6:26: distancia en la general respecto a su primer perseguidor. Supera los 4:24 y los 6:17 de las últimas dos ediciones sobre Jonas Vingegaard, quien abandonó por caída este año. En el pasado, Coppi, Merckx, Anquetil, Hinault o Fignon ganaron un Tour con más de diez minutos de ventaja sobre el segundo.

19: número de victorias de Pogacar esta temporada, un total de 127 en su carrera. Es el mayor total para un corredor en activo.

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26: número de etapas totales ganadas por Pogacar en el Tour de Francia. Solo tres corredores tienen más: Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) y el poseedor del récord Mark Cavendish (35).

71: número de maillots amarillos de Pogacar en su carrera. El esloveno superó en esta edición a Chris Fromme y Miguel Induráin para convertirse en el tercero en alcanzar esa cifra, solo por detrás de Eddy Merckx (111) y Bernard Hinault (79).