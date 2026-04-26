El colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar Team, ganó este domingo su tercera Vuelta a Asturias, tras disputarse la cuarta y última etapa de la 68ª edición, de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, en la que se impuso el mexicano Edgar Cadenas (Storck).

El nacido en Boyacá, de 36 años y quien ya confirmó que se retirará al finalizar la temporada, cimentó su triunfo en la Vuelta a Asturias tras imponerse el viernes en la segunda etapa, un recorrido de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena. En esa jornada logró una diferencia cercana a los 30 segundos sobre su principal perseguidor, el español Adrià Pericas, integrante del UAE.

En el tramo decisivo de la competencia, específicamente en el ascenso al alto de San Esteban de las Cruces (puerto de segunda categoría), el corredor colombiano respondió a los intentos de ataque de Pericas. El europeo cruzó la meta en el segundo lugar tras un esprint final, mientras que Quintana finalizó cuarto en esa etapa.

Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026. Movistar Team.

Por su parte, el mexicano Edgar Cadena, quien ya había ganado la tercera fracción el día anterior, volvió a destacarse este domingo. Lo hizo con una fuga en solitario en el último puerto, a falta de 10 kilómetros para la llegada en la calle Uría de Oviedo, donde selló una nueva victoria parcial.



Nairo Quintana, que en marzo pasado anunció su retirada del ciclismo profesional a final de esta temporada, volvió a subir a lo más alto de un podio este domingo en Oviedo.

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El ciclista colombiano, un reconocido escalador que inició su carrera profesional en 2009, ganó la Vuelta a Asturias en dos ocasiones anteriores, en 2017 y 2021, y sorprendió al ganar el Giro de Italia con 23 años de edad, en 2014, y el Tour de Francia dos años después, en 2016.

La cuarta y última etapa se disputó sobre un terreno quebrado con el Alto de El Padrún, cuatro kilómetros con rampas al cuatro por ciento, y el Alto de San Esteban de las Cruces, con un desnivel del cinco por ciento a solo cinco kilómetros del final.

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Desde la salida en Lugones comenzaron las hostilidades que fueron neutralizadas por el pelotón durante los primeros cuarenta kilómetros del recorrido, aunque a cien kilómetros de meta, una escapada en la que estaban Ugarte (Euskaltel), Heidemann (Rembe), Layrac (Aix), Meijers (Victoria), Aznar (Kern Pharma) y Pérez-Landaluce (Obidos) consigue abrir una brecha de un minuto sobre el pelotón.

El grupo de cabeza pasó por la meta volante de Los Campos, a 77 kilómetros de meta, con Eduardo Pérez-Landaluce en primer lugar, por delante de Gari Ugarte y Miguel Heideman y una ventaja de un minuto y medio sobre el pelotón.

En las primeras rampas del Padrún, de tercera categoría, el pelotón con los corredores del UAE al frente seguidos a rueda por los del Movistar Team neutralizó la escapada a diecinueve kilómetros de meta.

El equipo Movistar Team tomó el relevo del UAE en la cabeza del pelotón a pocos metros de coronar el puerto con Diego Pescador y Nairo Quintana posicionados en los primeros puestos para afrontar el descenso que llevaba a las calles de la capital del Principado.

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En las rampas del alto se sucedieron los ataques, lo que provocó que se estirara el pelotón con Cadenas en cabeza con unos diez segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor en el que estaban Quintana y Pericas, ambos con opciones a ganar la vuelta.

Pericas intentó atacar en varias oportunidades a Quintana con la intención de recortar los treinta segundos que le distanciaban del colombiano en la general, sin conseguirlo.