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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

El colombiano Nairo Quintana ganó este domingo por tercera vez la Vuelta a Asturias, tras aguantar los ataques de Adria Pericas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Nairo Quintana con el trofeo de la Vuelta a Asturias 2026.
Nairo Quintana con el trofeo de la Vuelta a Asturias 2026.
Movistar Team.

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