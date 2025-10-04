¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación del Giro de Emilia 2025?

La temporada de Egan Bernal es para aplaudir. Todo empezó con el doble título en los Campeonatos Nacionales, al imponerse tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj. Posteriormente, cuando era protagonista e iba por la victoria, sufrió una caída y se fracturó la clavícula en la Clásica Jaén, lo que lo alejó de las carreteras.

Sin embargo, eso lo hizo más fuerte y volvió con toda. La Volta a Cataluña fue el lugar elegido para su regreso y finalizó séptimo en la clasificación general. Luego el turno fue para la primera grande del año, que fue el Giro de Italia. Allí, 'el joven maravilla' consiguió un top 10, culminando, exactamente, en la séptima plaza de la general.

Una vez se bajó el telón de la 'corsa rosa', Egan Bernal se tomó un respiro y reapareció en la Vuelta a Burgos, en donde fue sexto, tras cinco etapas. Hasta que llegó la cereza del pastel: la Vuelta a España. A pesar de que su principal objetivo era luchar por el título, no se fue con las manos vacías, ya que consiguió una victoria de etapa.

Esto ocurrió en la jornada 16 de la competencia, donde derrotó a Mikel Landa en un apasionante mano a mano. Por último, dijo presente en el Mundial de ciclismo, en Ruanda, para correr, por primera vez, la prueba de ruta, representando a Colombia. Infortunadamente, no hubo piernas y se retiró a menos de 100 kilómetros de meta.



Ahora, este sábado 4 de octubre, Egan Bernal fue elegido por INEOS Grenadiers para disputar el Giro de Emilia. Allí, estuvo acompañado por Thymen Arensman, Andrew August, Michael Leonard, Óscar Rodríguez, Salvatore Puccio y su compatriota, Brandon Rivera. Razón por la que el nacido en Zipaquirá era una de las cartas fuertes.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corrió el Giro de Emilia 2025 AFP

Eso sí, no era fácil ser protagonista en una competencia donde estuvieron ciclistas como Primož Roglič (Red Bull Bora hansgrohe), Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y Lenny Martinez (Bahrain Victorious). No obstante, el 'escarabajo' se las ingenió para dar de qué hablar en carrera.

Fue así como Egan Bernal finalizó en el cuarto puesto, a cinco segundos del campeón del Giro de Emilia, que fue Isaac del Toro, con un tiempo de 4h 46' 10''. Quienes completaron el podio, en esta ocasión, fueron Thomas Pidcock, a 1'', en el segundo lugar, y Lenny Martinez, a 5'', en la tercera posición.