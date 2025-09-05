¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 13?

La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2025 ofreció un espectáculo inolvidable en el Angliru, considerado el puerto más duro del ciclismo español. João Almeida (UAE Team Emirates) conquistó la cima asturiana tras un duelo directo con el líder Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), a quien superó en el esprint final después de más de cuatro horas y media de batalla. Ambos marcaron un tiempo de 4h54:15, mientras Jai Hindley llegó a 28 segundos y Sepp Kuss a 30. El mejor colombiano fue Harold Tejada, mientras que Egan Bernal padeció en la montaña.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

La etapa, entre Cabezón de la Sal y el Angliru, comenzó a gran velocidad, con una fuga de 25 corredores que incluyó nombres como Pedersen, Tiberi, Hessmann y Cepeda. El ritmo infernal pronto fue seleccionando la escapada en los ascensos al Alto de La Mozqueta y al Cordal, donde Jungels y Vinokurov intentaron resistir antes de ser alcanzados. La tensión aumentó en la aproximación al Angliru, con un breve parón por una protesta en carretera, hasta que el UAE asumió el mando en el puerto decisivo.

El trabajo de gregarios como Jay Vine y Felix Grossschartner permitió a Almeida afrontar el tramo final con opciones. En la brutal Cueña Les Cabres, con rampas al 23 %, se quedó un grupo reducido con Vingegaard, Hindley y Kuss, pero fue el portugués quien marcó el paso. Sin pedir relevos, soportó la presión del maillot rojo y, en los últimos 500 metros, lanzó el ataque definitivo que le dio su primera victoria en la Vuelta y la número 23 de su carrera.

En la general, Vingegaard conserva el liderato, con 46 segundos sobre Almeida. Pidcock es tercero a 2:18, Hindley cuarto a 3:00 y Kuss cierra el top 10 a 5:26. El colombiano Egan Bernal marcha duodécimo a 8:01 luego de culminar en la casilla 16 a 4:32 del corredor 'luos'.