Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel logró la triple corona en la contrarreloj: campeón Olímpico, Mundial y Europeo

Remco Evenepoel logró la triple corona en la contrarreloj: campeón Olímpico, Mundial y Europeo

Este miércoles, el ciclista belga Remco Evenepoel se convirtió en campeón europeo de contrarreloj complementando la hazaña conseguida en los Juegos Olímpicos París 2024 y el Mundial de Ruanda 2025.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 1 de oct, 2025
Remco Evenepoel hizo el recorrido de 24 kilómetros en un tiempo de 28:26.
AFP.

