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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 6?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 6?

La jornada contó con varios ascensos que permitieron que Nairo Quintana brillara, siendo parte de la fuga, ayudando al Movistar Team y siendo protagonista de arranque.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images

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