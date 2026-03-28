¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 6?

El danés, Jonas Vingegaard, noqueó a sus rivales en la lucha por el título en la Vuelta a Cataluña 2026 y ganó en solitario la etapa 6 en la llegada en alto a Queralt, lo que le asegura, salvo un desastre improbable, el título en Barcelona. Eso sí, las miradas también estuvieron en Nairo Quintana, quien corre su última temporada como ciclista profesional y dio espectáculo en la montaña.

Como la víspera en la etapa reina del Col de Pal, Vingegaard atacó en la última subida y dio una exhibición de fuerza, entrando en meta solo y transmitiendo un claro mensaje de superioridad. El francés Lenny Martinez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero, respectivamente, a diez segundos. Razón por la que el danés es campeón virtual de esta competencia.

El gran derrotado del día fue el austríaco Felix Gall, segundo en la clasificación general antes de la etapa y que perdió el ritmo en el descenso del penúltimo puerto, quedando atrás resepcto al grupo de líderes, que lideraba entonces el belga Remco Evenepoel, que asumió un rol de compañero de equipo en favor de Lipowitz en los últimos treinta kilómetros.

Nairo Quintana, protagonista de la fuga en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026 Getty Images

En cuanto a Nairo Quintana, hizo parte de un grupo de 15 ciclistas que armaron la fuga de la jornada. Allí, incluso sumó algunos puntos en la clasificación de la montaña. Finalmente, no le alcanzó para hacer la heroica, pero sí ayudó a su compañero, Cian Uijtdebroeks, del Movistar Team, para que no cediera tanto tiempo y terreno con relación al grupo de favoritos.



Así las cosas, el boyacense cruzó la meta en el puesto 55, a 11 minutos y 42 segundos de Jonas Vingegaard, ganador de la etapa. Y ya en la clasificación general, 'el Cóndor' subió siete puestos, hasta la posición 40, a 24 minutos y 49 segundos de lo más alto. Cabe aclarar que el mejor de los colombianos es Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, de 11, a 6' 15''.