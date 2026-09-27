Impresionante patada en partido preparatorio entre Chile y Canadá; vendaje y expulsión

Canadá derrotó este sábado por 1-0 a Chile en un amistoso disputado en Toronto gracias a un gol de Jonathan David en el minuto 12, en un encuentro en el que la selección sudamericana terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

El conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsch, salió con mayor intensidad y desde los primeros minutos encerró a Chile en su campo. Cyle Larin tuvo la primera ocasión clara en el minuto 11 con un remate a corta distancia que fue bloqueado por el portero chileno, Lawrence Vigouroux.

Jonathan David aprovechó el balón suelto para marcar con la izquierda desde muy cerca y colocar el 1-0.

Publicidad

Chile reaccionó y Darío Osorio obligó a Dayne St. Clair a intervenir con un disparo desde fuera del área. El guardameta canadiense también intervino posteriormente para desviar un balón de Gonzalo Tapia.



La situación se complicó para los visitantes en el tramo final de la primera parte. Gabriel Suazo vio una amarilla en el minuto 29 y, después de que a Chile se le anulara un gol por fuera de juego de Tapia en el 34, Lucas Cepeda fue expulsado con roja directa en el 35.

TREMENDA PATADA de Lucas Cepeda en el partido Canadá vs Chile



Al minuto 37, el chileno pego esta patada y dejo a su conjunto con un jugador menos.



Increible. pic.twitter.com/L1fRbFaG1R — La Redonda (@Manchesterknge) September 27, 2026

Pese a jugar con diez, Chile tuvo una oportunidad antes del descanso por medio de César Pérez, cuyo disparo desde fuera del área se marchó alto.

Publicidad

El panorama empeoró todavía más para los de Nicolás Córdova nada más comenzar la segunda mitad. Suazo recibió la segunda amarilla en el minuto 50 y dejó a Chile con nueve jugadores.

Canadá pasó entonces a controlar el encuentro y Marsch refrescó el equipo con la entrada de Stephen Eustáquio, Promise David, Jovan Ivanisevic y Liam Millar poco después de la hora de juego. Chile respondió con varios cambios para reorganizarse pese a su inferioridad numérica.

Selección de Chile entrenando Foto: AFP

Los locales, sin embargo, no consiguieron sentenciar. Eustáquio probó a Vigouroux desde fuera del área y Millar también obligó al guardameta chileno a intervenir en el minuto 90. Chile incluso dispuso de una última oportunidad en el añadido, cuando St. Clair detuvo un cabezazo de Francisco Salinas.

El encuentro terminó 1-0 y Canadá conservó la ventaja obtenida en la primera parte frente a una selección chilena que disputó los últimos cuarenta minutos con nueve futbolistas.