Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Impresionante patada en partido preparatorio entre Chile y Canadá; vendaje y expulsión

Impresionante patada en partido preparatorio entre Chile y Canadá; vendaje y expulsión

La Selección Chile se pasó de revoluciones en el campo de juego, hasta el punto de que terminó con dos jugadores menos por tarjeta roja.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
Comparta en:
Lucas Cepeda, de Chile, vio la roja por una patada sobre Laryea, de Canadá
Lucas Cepeda, de Chile, vio la roja por una patada sobre Laryea, de Canadá
Captura de pantalla de video

Canadá derrotó este sábado por 1-0 a Chile en un amistoso disputado en Toronto gracias a un gol de Jonathan David en el minuto 12, en un encuentro en el que la selección sudamericana terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsch, salió con mayor intensidad y desde los primeros minutos encerró a Chile en su campo. Cyle Larin tuvo la primera ocasión clara en el minuto 11 con un remate a corta distancia que fue bloqueado por el portero chileno, Lawrence Vigouroux.

Últimas noticias

Corea del Norte y España juegan la final del Mundial femenino Sub-20
Gol Caracol

A qué hora y dónde ver España vs Corea del Norte, EN VIVO por TV, el Mundial femenino Sub-20

Noruega vs. Portugal.
Gol Caracol

Noruega vs. Portugal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de las Naciones

Jonathan David aprovechó el balón suelto para marcar con la izquierda desde muy cerca y colocar el 1-0.

Publicidad

Chile reaccionó y Darío Osorio obligó a Dayne St. Clair a intervenir con un disparo desde fuera del área. El guardameta canadiense también intervino posteriormente para desviar un balón de Gonzalo Tapia.

La situación se complicó para los visitantes en el tramo final de la primera parte. Gabriel Suazo vio una amarilla en el minuto 29 y, después de que a Chile se le anulara un gol por fuera de juego de Tapia en el 34, Lucas Cepeda fue expulsado con roja directa en el 35.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Pese a jugar con diez, Chile tuvo una oportunidad antes del descanso por medio de César Pérez, cuyo disparo desde fuera del área se marchó alto.

Publicidad

El panorama empeoró todavía más para los de Nicolás Córdova nada más comenzar la segunda mitad. Suazo recibió la segunda amarilla en el minuto 50 y dejó a Chile con nueve jugadores.

Canadá pasó entonces a controlar el encuentro y Marsch refrescó el equipo con la entrada de Stephen Eustáquio, Promise David, Jovan Ivanisevic y Liam Millar poco después de la hora de juego. Chile respondió con varios cambios para reorganizarse pese a su inferioridad numérica.

Selección de Chile entrenando
Selección de Chile entrenando
Foto: AFP

Los locales, sin embargo, no consiguieron sentenciar. Eustáquio probó a Vigouroux desde fuera del área y Millar también obligó al guardameta chileno a intervenir en el minuto 90. Chile incluso dispuso de una última oportunidad en el añadido, cuando St. Clair detuvo un cabezazo de Francisco Salinas.

El encuentro terminó 1-0 y Canadá conservó la ventaja obtenida en la primera parte frente a una selección chilena que disputó los últimos cuarenta minutos con nueve futbolistas.

Gilberto Mora, autor del gol de México contra la Selección Colombia, en partido prepartorio
Selección Colombia

La Selección Colombia, testigo de un histórico récord de México; algo nunca antes visto

Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo.
Selección Colombia

Colombia vs México por poco termina a los golpes; Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo se 'calentaron'

La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
Selección Colombia

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Paraguay y dónde ver EN VIVO POR TV y ONLINE?

Publicidad

Relacionados

Selección Chile

Selección Canadá

Publicidad

Publicidad

Publicidad