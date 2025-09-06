Harold Tejada tomó la batuta colombiana en la Vuelta a España: así va en la clasificación general

El ciclista español Marc Soler (UAE Team) se impuso este sábado en solitario en la 14° etapa de la Vuelta a España, entre Avilés y el alto de La Farrapona, donde Jonas Vingegaard (Visma) conservó el maillot rojo de líder de la general. Colombia ahora tiene a Harold Tejadacomo su mejor 'escarabajo' luego de ocupar la posición 13° en la fracción.

El corredor danés terminó segundo la gran ascensión, por delante del portugués Joao Almeida (UAE Team), ambos a 39 segundos del ganador de la etapa tras un recorrido de 135,9 kilómetros.

En meta, Vingegaard obtuvo dos segundos de bonificación en detrimento de Almeida, por lo que la diferencia en la general entre primero y segundo se vio ampliada a 48 segundos.

Colombia tenías sus fichas puestas con Egan Bernal, sin embargo, no pudo seguir junto a los favoritos en el segundo puerto y ahora el mejor 'cafetero' es Harold Tejada. El de Pitalito, Huila, tampoco pudo seguir con Vingegaard y Almeida, pero subió de buena manera en Farrapona y cruzó la meta de 13° a 2:21 de Soler. En cuanto a la genera, el corredor del Astana se ubica decimoprimero a 11:48 del danés. El sueño de entrar al top-10 está a 2:56 (Matteo Jorgenson).

Harold Tejada, ciclista del XDS Astana Team

Antes del inicio del día, el equipo Israel-Premier Tech anunció que retiraba el nombre del país de su maillot, usando solo su logotipo, por motivos de seguridad ante las protestas propalestinas en las primeras dos semanas de la competición.

Lo que no evitó que tuviese lugar una breve interrupción durante el inicio de la etapa, cuando los corredores se detuvieron para atravesar una carretera estrecha llena de personas que ondeaban banderas palestinas.

Respecto a la carrera, unos 30 corredores se escaparon del pelotón tras 22 kilómetros, y llegaron a tener hasta seis minutos de ventaja a falta de 60 kilómetros.

Poco antes de la subida de 17 kilómetros a La Farrapona, al final de la etapa, Soler atacó con todas sus fuerzas para llegar solo a la meta.

Al principio, el catalán estuvo acompañado del noruego Johannes Staune-Mittet, pero el escandinavo acabó descolgándose en el tramo final tras un tirón de Soler.

Por detrás, Vingegaard y Almeida mantenían su lucha personal por la general. El danés quiso dar un golpe de efecto imponiéndose en el esprint un día después de que el luso le ganara la partida en la meta en el L'Angliru, en la etapa reina.