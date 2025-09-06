Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Harold Tejada tomó la batuta colombiana en la Vuelta a España: así va en la clasificación general

Harold Tejada tomó la batuta colombiana en la Vuelta a España: así va en la clasificación general

Egan Bernal claudicó sus posibilidades en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025 y ahora es Harold Tejada, quien sueña con el top-10 y es el mejor colombiano de la carrera.