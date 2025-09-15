Empiezan las malas noticias para el Israel Premier Tech: pierde a su principal figura

El Decathlon AG2R ha anunciado este lunes el fichaje para las tres próximas temporadas del corredor estadounidense Matthew Riccitello, mejor joven de la última Vuelta a España.

Riccitello, que actualmente pertenece al Israel-Premier Tech, ha sido una de las grandes revelaciones de la ronda española de este año y ha terminado en la quinta posición en la clasificación general, a 5:55 del ganador, el danés Jonas Vingegaard.

El norteamericano, de veintitrés años, ha sido esta campaña decimoséptimo en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, undécimo en la Volta a Cataluña, noveno en el Tour de los Alpes, primero en el Tour de Sibiu y decimotercero en la Vuelta a Polonia, y en la Vuelta a España ha estado con los mejores casi siempre, con dos sextos puestos en las jornadas que acabaron en el Alto de Morredero y en la Bola del Mundo-Puerto de Navacerrada.

Riccitello aseguró que intentará "seguir progresando en las carreras por etapas y en las grandes vueltas" y que está "muy emocionado" de este cambio a Decathlon-AG2R, del que indicó que admira "la ambición y el progreso del equipo en los últimos años"

"Confío en que este equipo me impulsará a alcanzar mi máximo potencial. Estoy motivado para aprovechar al máximo esta nueva etapa y confío en que este es el entorno ideal para seguir creciendo, tanto como ciclista como persona", apuntó el estadounidense.

Por su parte, Sebastien Joly, director deportivo de la escuadra gala, reconoció que el perfil de Riccitello les había "interesado durante varias temporadas". "Es un excelente escalador, y lo demostró de nuevo durante la Vuelta con una consistencia durante tres semanas que le permitió conseguir un magnífico maillot blanco y un quinto puesto en la general", argumentó.

"Creemos que tiene mucho margen de mejora. Matthew está reforzando el grupo para las carreras por etapas y la clasificación general; es un activo clave para el equipo. Tras reforzar nuestra vertiente de esprint, estamos reforzando la de montaña", apuntó.