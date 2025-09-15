Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno, próximo a cumplir 40 años, reveló si está cerca su retiro del fútbol; "tengo energía"

Dayro Moreno, próximo a cumplir 40 años, reveló si está cerca su retiro del fútbol; "tengo energía"

El delantero tolimense vive su segunda juventud en el 'blanco blanco' con el que ha marcado en lo que va del año 25 goles, que lo llevaron a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 15, 2025 01:04 p. m.
Comparta en:
Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas
Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad