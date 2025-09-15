Dayro Moreno, próximo a cumplir 40 años, reveló si está cerca su retiro del fútbol; "tengo energía"

Dayro Moreno está próximo a cumplir 40 años y lo hará en medio de un gran momento futbolístico. El delantero de Once Caldas, ídolo en Manizales y uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol colombiano, atraviesa una etapa especial en su carrera que ha estado marcada por récords, logros individuales y su reciente regreso a la Selección Colombia después de nueve años de ausencia.

En su canal oficial de YouTube, el atacante compartió con sus miles de seguidores detalles sobre su experiencia con la ‘tricolor’ y sorprendió al hablar sobre su futuro profesional. Muchos pensaban que, por su edad, Moreno ya contemplaba una fecha cercana para colgar los guayos, pero él mismo se encargó de desmentir esa posibilidad.

Dayro Moreno reveló que aún no piensa en su retiro

Dayro Moreno volvió de la Selección Colombia con regalazo. Foto: Once Caldas.

Con la misma franqueza que lo ha caracterizado durante su carrera, Dayro aseguró que disfruta demasiado del fútbol como para ponerle un límite de tiempo a su trayectoria.

“Llevo 22 años como futbolista profesional, pero estos tres años han sido una locura. He conseguido triunfos, récords con la camiseta que yo amo. El llamado a la selección se encuentra uno con gente muy humilde, sencilla, y eso es lo más importante. Sabemos la categoría que tiene nuestra selección de James, de Lucho, de Richard, de Dávinson, de todos los compañeros. Yo tengo una frase muy linda, que el día que yo me retiré del fútbol debo pensar en mi selección como jugador”, expresó.

El goleador histórico de la Liga BetPlay fue enfático en que su retiro todavía está lejos. “La verdad nunca me quisiera retirar y más con lo que estoy viviendo con mi equipo amado en Manizales, que prácticamente después de mis hijas, mis padres, mi familia, es lo mejor para mí. No tengo fecha de caducidad, espero seguir trabajando, seguir luchándola y levantarme cada día con más esmero y energía para seguir cumpliendo retos y logros en mi carrera”, añadió.



Números de Dayro Moreno en 2025

La vigencia de Dayro Moreno no solo se refleja en sus palabras, también en sus números. En lo que va de 2025, el delantero ha disputado un total de 46 partidos oficiales con Once Caldas entre todas las competiciones. Durante esos encuentros, ha registrado 23 goles y cuatro asistencias en 3.620 minutos jugados.

De esas anotaciones, ocho han sido en la Copa Sudamericana, torneo en el que actualmente es el máximo goleador. El artillero tendrá la oportunidad de ampliar su registro el próximo miércoles 17 de septiembre, cuando Once Caldas enfrente en condición de visitante a Independiente del Valle en el partido de ida de los cuartos de final.