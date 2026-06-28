Carlos 'El Pibe' Valderrama explotó tras Colombia 0-0 Portugal; "hace rato no veía un robo así"

La Selección Colombia empató 0-0 con Portugal, en un partido vibrante y avanzó como primera del grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron una gran presentación e hicieron ver mal al combinado que lidera Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la polémica no faltó con el gol que le fue anulado a la 'tricolor' por fuera de juego de Dávinson Sánchez.

Una de las reacciones más esperadas es la de Carlos 'El Pibe' Valderrama, leyenda del combinado nacional, que habitualmente comparte su reacción a cada partido en sus redes sociales. En esta ocasión, felicitó a los jugadores, pero explotó contra el arbitraje.

De entrada, el otrora '10' de los años 90s tuvo palabras positivas para todo el plantel y solo aclaró el 'talón de aquiles' para conseguir el triunfo. "Bien, tenemos equipo y buena selección. Nos faltó el gol, creamos muchas ocasiones. A veces nos las comemos y en otras el arquero rival ha resultado bravo", señaló acompañado de su esposa Elvira Redondo.

Para 'El Pibe', toda la plantilla tuvo un destacado nivel en el Hard Rock Stadium, en Miami. "Hasta Camilo estuvo bien que salvó dos llegadas de Portugal. El equipo completo jugó bien", remarcó el samario.



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Valderrama tuvo tiempo hasta para hablar de las tres sustituciones de Lorenzo en el once titular, tras incluir a Deiver Machado, Santiago Arias y Jhon Córdoba. "Los cambios me sorprendieron y me gustaron porque los pelaos jugaron bien", apuntó el exfutbolista con pasado en Unión Magdalena, Junior, Cali, Montpellier, Valladolid, entre otros.

El remate del video de la leyenda 'tricolor' subió de decibeles por el tanto anulado a Sánchez en el final del encuentro. "Ya me preocupo, con este gol anulado a Colombia, ¿entonces ya sabemos quien será campeón? Marcamos un gol legítimo y nos lo quitan. Estoy emputado porque nos robaron el partido, lo de Dávinson es gol. Y la falta que le hicieron a Luis Suárez, eso es penalti. ¿Por que no revisaron el VAR? Así es muy jodido. Ya sabemos quien va ser campeón, que digan y no jugamos mas. Así de descarado, no se puede. Hay que hablar, siempre es lo mismo, nunca nos dejan llegar a algún lado. Hace rato que no veía un robo de esa manera. Ese gol es válido en cualquier parte del mundo, con VAR, sin VAR, con reglas, sin reglas o como lo quieran llamar. Esas injusticias no, hasta cuando. Ya empezaron a joder, sean serios. Que gane el mejor", dijo notablemente furioso.

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Por último, Valderrama envió su mensaje de congratulación a toda la Selección Colombia. "Felicitaciones muchachos, el fútbol se juega así", concluyó.