En Corea del Sur tomaron drástica decisión, tras quedar eliminada del Mundial 2026

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, renunció el domingo, un día después de la sorpresiva eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial y tras ser objeto de condenas por parte del presidente del país.

El excapitán de la selección asiática, de 57 años, volvió a fracasar en su segunda etapa al frente del cuadro surcoreano al quedar eliminado en el Grupo A, donde sumó tres puntos.

Venció en el debut a República Checa por 2-1, pero luego perdió frente a México y Sudáfrica, ambos por 1-0 y no pudo avanzar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

"Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol coreano", dijo Hong a los periodistas en México, según la agencia de noticias Yonhap. "Animaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelva a ser confiado y querido por el pueblo".



La dimisión de Hong se produjo horas después de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, arremetiera contra el desempeño del equipo, señalando a "personas incompetentes" y pidiendo disculpas a la nación.

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"Cuando la lealtad y el faccionalismo se valoran por encima de la competencia, y se nombran personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable", dijo el mandatario en una publicación en X.

El muy criticado Hong era profundamente impopular entre los aficionados y los medios surcoreanos incluso antes del fracaso en Norteamérica 2026.

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Dejó fuera al veterano capitán Son Heung-min para el partido contra Sudáfrica, en el que solo necesitaban un empate para avanzar, pero la apuesta salió mal.

Son, que cumplirá 34 años el mes que viene, disputó su último Mundial y ya había insinuado anteriormente que podría retirarse del fútbol internacional.

Hong, que fue abucheado durante los partidos en casa después de su nombramiento en julio de 2024, ya había sido seleccionador surcoreano en el Mundial de Brasil 2014, donde su equipo también quedó eliminado en la primera ronda tras igualar con Rusia (1-1) y perder con Argelia (4-2) y Bélgica (1-0).

Es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia de su país. Fue el primer futbolista de Asia en jugar cuatro Mundiales, los de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

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En el Mundial 2002, los Guerreros de Taeguk llegaron a semifinales y Hong Myung-bo fue galardonado con el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo.