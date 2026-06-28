Austria y Argelia rechazan acusaciones de pactar el empate en el Mundial 2026

Los seleccionadores de Austria y Argelia negaron haber tenido la intención de firmar un empate en su duelo de este sábado, un resultado que clasificó a ambos equipos a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El choque entre austriacos y argelinos terminó finalmente igualado 3-3 en Kansas City, pero solo después de un taquicárdico final, en el que los norteafricanos se avanzaron 3-2 en el minuto 90+3' y los europeos lograron el gol que los clasificaba en el 90+6.

Antes de ese cierre de infarto, jugadores de ambos equipos pasaron casi media hora sin apenas intentos de atacar, provocando abucheos en las gradas del estadio, de las que muchos aficionados se marcharon anticipadamente.

"Cuando un partido como este termina 3-3, nadie puede asumir que haya habido un acuerdo o nada parecido, especialmente con lo visto en los últimos 90 segundos", declaró el entrenador de Austria, Ralf Rangnick.



"Si alguien me hubiera dicho qué esto iba a suceder le hubiera dicho que estaba loco", dijo el experimentado timonel, de 67 años. "Estoy aliviado y feliz. El vestuario es una locura absoluta".

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"He sido entrenador muchos años y no recuerdo un partido como éste", insistió Rangnick, que sí reconoció que hubiera habido mucha controversia si el juego hubiera empatado 2-2.

En ese caso "hubiésemos tenido que encarar toda clase de enfoques, pero lo que importa es el resultado y esto fue una final", admitió.

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La pasividad entre los dos equipos en la recta final resucitó el fantasma de un partido del Mundial 1982 conocido como la "Vergüenza de Gijón".

Ese día Austria perdió 1-0 ante Alemania Occidental sin que ninguno de los equipos hiciera nada por intentar cambiar ese marcador, que los clasificaba precisamente a costa de Argelia.

En esta ocasión el empate clasificó tanto a Austria, como segunda del Grupo J con 4 puntos, como a Argelia, como una de las mejores terceras (4 puntos) desbancando a Irán.

"Lo lamentamos porque Irán merecía continuar, pero estas son las reglas, ya sea que nos parezcan buenas o malas", dijo Rangnick.

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De su lado, el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, también desechó que hubiera habido algún pacto tácito.

"Mi idea siempre es salir a la cancha a ganar el partido, y es lo que pasó hoy", dijo el técnico de Argelia que, con este empate, eludió enfrentar a España en dieciseisavos de final y lo hará ante Suiza.

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"Hubo unos 15 minutos en que ambos equipos fueron un poco pasivos", reconoció. "Pero esto no era una falta de ganas o de querer perder sino de ver cómo actuaba el rival e intentar entender como dañarles".