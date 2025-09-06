¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 14?

La decimocuarta etapa de la Vuelta a España, entre Avilés y el Alto de La Farrapona (135,9 km), quedó en manos de Marc Soler (UAE Team Emirates), quien logró la tercera victoria española en la edición gracias a una escapada valiente y sufrida. El ciclista catalán, de 31 años, cruzó la meta en solitario tras 3h48:22 de esfuerzo, a una media de 35,7 km/h, celebrando de forma especial el cumpleaños de su esposa. Fue su cuarta victoria en la Vuelta y la séptima de su equipo en esta edición. El colombiano Egan Bernal no pudo con el segundo puerto de montaña y perdió varias posiciones en la general.

La jornada, corta pero exigente, incluyó tres puertos de entidad y un desnivel acumulado de 3.800 metros. Como en días anteriores, la fuga inicial se formó con 25 corredores, entre ellos Soler y Bjerg por el UAE, y Campenaerts por el Visma. En el ascenso al Alto de San Lorenzo, uno de los más duros de España, el grupo delantero se redujo a diez hombres. Soler coronó varios puertos en cabeza, mientras el Visma, con Vingegaard protegido por Jorgenson, Tulett y Kuss, controlaba desde atrás. Bernal, que estaba 12° en la general, sufrió más de la cuenta y empezó a ceder tiempo y terreno.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

En la subida final a La Farrapona (17 km al 5,9%), Soler decidió atacar en solitario. Su movimiento, inicialmente pensado como apoyo táctico para Joao Almeida, terminó siendo definitivo. El portugués no lanzó su esperado ataque, y el catalán, viendo que nadie le seguía, mantuvo el esfuerzo hasta el final para imponerse con 39 segundos de ventaja sobre el grupo de favoritos.

Publicidad

Detrás, Vingegaard batió al esprint a Almeida, sumando 2 segundos de bonificación que consolidan su liderato. Ahora aventaja en 48 segundos al portugués, con Thomas Pidcock tercero a 2:38 y Jai Hindley cuarto a 3:10. Bernal cruzó la meta en casilla 51° a 21:45 de Soler, quedando regelgado en la posición 18° de la general a 29:13 del danés. La Farrapona confirmó a Soler como héroe del día y dejó un pulso abierto entre Visma y UAE de cara a lo que resta de montaña.