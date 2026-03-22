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Gol Caracol  / Ciclismo  / Hora y dónde ver la rueda de prensa de Nairo Quintana, EN VIVO HOY; anuncio trascendental

Hora y dónde ver la rueda de prensa de Nairo Quintana, EN VIVO HOY; anuncio trascendental

Cuando la temporada de ciclismo, en el 2026, recién está comenzando, el colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, sorprendió al convocar esta rueda de prensa.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, da una rueda de prensa de última hora
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, da una rueda de prensa de última hora
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