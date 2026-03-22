Hora y dónde ver la rueda de prensa de Nairo Quintana, EN VIVO HOY; anuncio trascendental

Nairo Quintana es considerado como uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia y el mundo, y no es casualidad. Sus títulos de Giro de Italia, en 2014, y Vuelta a España, en 2016, son prueba de ello. Y es que, además de esto, en su palmarés también cuenta con varios más, que lo ubicaron en la élite del ciclismo mundial, protagonizando importantes batallas contra los 'capos' del pelotón'.

Sumado a las dos grandes vueltas, 'el Cóndor' tiene Campeonato de Colombia Contrarreloj, Vuelta a Murcia, Tour del Porvenir, Giro de Emilia, Vuelta al País Vasco, Ruta de Occitania, Vuelta a Burgos, Tour de San Luis, Tirreno Adriático, Volta a Cataluña, Tour de Romandía, Ruta de Occitania, Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tour La Provence, Tour de los Alpes Marítimos y de Var y Vuelta a Asturias.

En la actualidad, a sus 36 años, su rol es diferente: ya no es líder, sino gregario. Además, las nueva generaciones, comandadas por Tadej Pogacar, del UAE Team Emirtes XRG, ruedan a otro ritmo. Esto ha hecho que Nairo Quintana revalúe su continuidad en el ciclismo como profesional. Prueba de ello fue lo que afirmó, meses atrás, cuando fue consultado por la posibilidad de un retiro en el corto tiempo.

"Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 y aunque para la cabeza es difícil aceptarlo, ha pasado el tiempo y hemos visto pasar muchas generaciones y seguimos aquí pedaleando a un buen nivel y disfrutando, pero somos conscientes de que no es lo mismo. De momento voy a seguir disfrutando y más adelante veremos en el momento qué va a pasar", sentenció el corredor.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en rueda de prensa oficial Archivo de Colprensa

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En lo que va de la temporada 2026, el boyacense ya disputó la Clásica Campo de Murviedro, donde finalizó de 16, el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, siendo 41, el Gran Premio Valencia, culminando de 72, la Clásica de Mascate, cruzando la meta de 73, el Tour de Omán, donde firmó su mejor resultado al ser séptimo en la general, el UAE Tour, quedando de 34 y la Tirreno Adriático, de 19.

Sin embargo, en los últimos días, sorprendió al convocar una rueda de prensa de última hora para este domingo 22 de marzo de 2026, a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), 6:00 p.m. (hora de España). Dicho evento cuenta con la transmisión del canal oficial de YouTube del Movistar Team (https://www.youtube.com/@Movistar_Team/streams), lo que ha llevado a especular con el anuncio de su retiro.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026 Getty Images

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¿A qué hora y dónde ver la rueda de prensa de Nairo Quintana?

Día: domingo 22 de marzo.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia) / 6:00 p.m. (España).

Transmisión: YouTube del Movistar Team (https://www.youtube.com/@Movistar_Team/streams).