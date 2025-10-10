Hora y TV para ver el Giro de Lombardía, con Nairo Quintana, Egan Bernal, Pogacar y Evenepoel

La edición 119 del Giro de Lombardía, Italia, se llevará a cabo el sábado 11 de octubre de 2025 sobre un trazado de 230 kilómetros entre las poblaciones de Como y Bérgamo.

En se apreciará a lo mejor del pelotón internacional si se tiene en cuenta que esta es una de las 5 clásicas de un día más importantes del calendario, las cuales reciben la denominación de “monumentos” por su prestigio y antigüedad.

Las otras 4 son: Milán-San Remo, en Italia; Tour de Flandes, en Bélgica; París-Roubaix, en Francia; y Lieja-Bastoña-Lieja, también en Bélgica.

Por ello, tomarán la partida pedalistas de la talla de Tadej Pogacar (Emirates), reciente campeón del Mundial de Ruta y del Tour de Francia. El esloveno va por su quinta corona consecutiva en Lombardía y parte como el principal favorito.



Junto a él, lucharán por el trono otras estrellas, como el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), el mexicano Isaac del Toro (Emirates), los británicos Thomas Pidcock (Q36.5) y Adam Yates (Emirates), el también esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF), entre otros.

Por su parte, la legión colombiana será compuesta por 5 hombres que llevarán los siguientes dorsales:

82. Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

126. Nairo Quintana (Movistar Team)

127. Éiner Rubio (Movistar Team)

185. Germán Darío Gómez (Polti-Kometa)

234. Sergio Andrés Higuita (XDS Astana)



Hora y TV para ver en vivo el Giro de Lombardía 2025

La competencia se podrá observar en directo el sábado 11 de octubre desde las 6:30 de la mañana a través de los canales 612 y 1610 de Directv.

Datos, Giro de Lombadía

- Fecha: sábado 11 de octubre de 2025

- Recorrido: Como-Bérgamo (230 km)

- TV y hora: Directv 612 y 1610 (6:30 a. m.) ç

- Colombianos: Egan, Nairo, Higuita y Germán D. Gómez