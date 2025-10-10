Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Hora y TV para ver el Giro de Lombardía, con Nairo Quintana, Egan Bernal, Pogacar y Evenepoel

Hora y TV para ver el Giro de Lombardía, con Nairo Quintana, Egan Bernal, Pogacar y Evenepoel

Se trata de la carrera de un día más importante del fin de año si se tiene en cuenta que es el último monumento de la temporada y que estarán los mejores ciclistas del mundo.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Nairo Quintana y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Lombardía 2025.jpg
Nairo Quintana y Egan Bernal, cartas de Colombia en el Giro de Lombardía 2025.
Fotos: Movistar e Ineos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad